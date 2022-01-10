Belhanda’nın Fenerbahçe’ye attığı gol sonrası gerginlik

Fenerbahçe'nin Adana Demirspor ile oynadığı maçta ağları havalandıran Belhanda'nın attığı gol sonrası saha içinde gerginlik yaşandı.

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Süper Lig’in 20. haftasında Fenerbahçe’nin Kadıköy’de Adana Demirspor ile oynadığı maçın ikinci yarısı adeta golle başladı. Younes Belhanda’nın kaydettiği gol sonrası saha içinde yaşanan gerginlikte iki sarı kart çıktı.

Fenerbahçe’nin Enner Valencia’nın penaltı golüyle öne geçtiği, Adana Demirspor’un Gökhan İnler’in muhteşem vuruşu ile beraberliği yakaladığı karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi. İkinci yarının hemen başında Belhanda, ağları havalandırarak Adana Demirspor’u öne geçirdi.

Kaan Kanak’ın sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasında arka direkte Belhanda altıpasta yaptığı tek vuruş ile topu ağlara gönderdi. Belhanda böylece Süper Lig kariyerinde Fenerbahçe’ye ilk golünü atarken, bir yıl aradan sonra da golle tanışmış oldu.

SEVİNCİ GERİLİME NEDEN OLDU

Bu golden sonra Belhanda’nın sevinci, Mert Hakan Yandaş tarafından sert tepkiyle karşılandı. Belhanda’nın gol sevincine oldukça sinirlenen Mert Hakan, Belhanda’nın üzerine yürüdü. Diğer Fenerbahçeli futbolcuların da olaya dahil olmasıyla tartışma büyüdü.

Yedek kulübesinde teknik heyet ve hakemlerin araya girmesinin ardından futbolcular birbirlerinden uzaklaştı. Hakem Halil Umut Meler, yaşananların ardından Mert Hakan ve Belhanda’ya sarı kart gösterdi. Başlama vuruşu için topun başına geçen Valencia’nın tartışmayı sürdürmesi nedeniyle Halil Umut Meler, futbolcuları sert bir şekilde uyarmak zorunda kaldı.

Belhanda, 66. dakikada oyundan alınırken, yerine Babajide Akintola girdi.