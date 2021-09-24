Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Josef de Souza’nın mailini okudu!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Altay maçı öncesi takımla bir toplantı yaptı. Takımdaki sakatlıklara değinen Çebi, Josef de Souza'nın kendisine yolladığı mailden sonra bu konuşmayı yapmak istediğini söyledi. "Sabah bu mesajla kendime geldim" diyen Ahmet Nur Çebi, Josef de Souza'ya teşekkürlerini iletti.

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Süper Lig’in 7. haftasında Altay’a konuk olan Beşiktaş, 10’u sakat 1’i kırmızı kart cezalısı toplam 11 eksikle İzmir deplasmanına gitti. Maç kadrosuna sadece 16 futbolcu kaydedebilen Beşiktaş’ta, Başkan Ahmet Nur Çebi maç sabahı takımla toplantı gerçekleştirdi. Futbolculara olan inancından bahseden Çebi, “İsterseniz her maçı kaybedin, biz sizinle yola çıktık” derken, Josef de Souza’nın gece kendisine yolladığı maili okudu ve duygulu anlar yaşadı. İşte Ahmet Nur Çebi’nin sözleri:

“Sıkıntılı bir süreç oldu ama buna kafanızı takmayın. Hayatta bu tür şeyler var ve bunlar başka şeylere sebep olur. Ben başkan olarak ve yöneticiler adına size diyorum ki; ne olursa olsun biz her zaman yanınızda olacağız. İsterseniz her maçı kaybedin, biz sizinle yola çıktık. Bugün de başaracağımız bir gün olacağına inanıyorum. İnanmak işin yarısını çözer.

Ben bu konuşmayı özellikle Josef’in attığı bir mailden sonra yapmak için buraya geldim. Çok etkilendim. Müsaade ederseniz, bilmiyorum siz okudunuz mu ama ben okudum ve çok etkilendim. Sizinle paylaşmak istiyorum: ‘Bugün Tanrı yanımızda olsun ve bizi korusun. En zor anlarda iki seçeneğimiz var. Ya üzülüp boyun eğmek, ya da bunu fırsata çevirmek. Kendimin ve etrafımdakilerin talihini değiştirmek.’

Beşiktaş tarihinde, 11 tane sakatı ve oynayamayacak oyuncusu olduğu bir tarih bugüne kadar söz konusu olmadı. Belki bugün bir şeyler herkes için yeniden başlayacak. Ben bunu duyun istedim. Böyle bir fikirle mesaj verdiği için Josef’e teşekkür ediyorum. Bu mesaj özellikle gençlerimiz için çok önemli. Ve de kendini kötü hissedenler için önemli. Ben dün akşam en son Montero’yla ilgili haberi aldığımda çok üzülmüştüm. Sabah bu mesajla kendime geldim. Teşekkür ederim Josef.”

Başkanımız Ahmet Nur Çebi, Altay maçı öncesi Futbol Takımımıza başarılar diledi.#ALTvBJK | #BoğazınKartalı pic.twitter.com/7ckarqwuhp — Beşiktaş JK (@Besiktas) September 24, 2021