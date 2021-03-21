Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde taraftar tepkisi: ‘Derbide yasak yok galiba!’

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan mücadelede tribünde az da olsa seyircinin bulunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.
Kadıköy’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Sarı kırmızılı kulüp tribünde 3 bin Fenerbahçe taraftarı olduğunu iddia etmiş, sarı lacivertliler ise görüntülerle yalanlamıştı.
Vodafone Park’taki mücadelede de Şeref Tribünü bölgesinde çok sayıda seyircinin olması ve maç içerisinde taraftar seslerinin duyulması, ağırlıklı olarak Galatasaray taraftarlarının tepkisine neden oldu.
Bazı taraftarlar “Derbilerde seyirci yasağı yok galiba?” yorumunda bulunurken, “Seyirci yasağı bitti galiba, nasıl bu kadar ses çıkıyor?” ifadeleri kullanıldı.
Sosyal medyada tribünde taraftar olmasıyla ilgili bazı paylaşımlar:
Bizim maçta seyirci var diye laf edenler şu an nerede utanır mısınız sanmam ahahhahaha pic.twitter.com/5bEyvVDGEj
— M. (@umutsuzuum) March 21, 2021
seyirci yasagi bitti mi nasil bu kadar ses cikabiliyor
— yakarsa dünyayı diagne yakar (@kerwoski) March 21, 2021