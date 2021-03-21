Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde taraftar tepkisi: ‘Derbide yasak yok galiba!’

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan mücadelede tribünde az da olsa seyircinin bulunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kadıköy’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Sarı kırmızılı kulüp tribünde 3 bin Fenerbahçe taraftarı olduğunu iddia etmiş, sarı lacivertliler ise görüntülerle yalanlamıştı.

Vodafone Park’taki mücadelede de Şeref Tribünü bölgesinde çok sayıda seyircinin olması ve maç içerisinde taraftar seslerinin duyulması, ağırlıklı olarak Galatasaray taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Bazı taraftarlar “Derbilerde seyirci yasağı yok galiba?” yorumunda bulunurken, “Seyirci yasağı bitti galiba, nasıl bu kadar ses çıkıyor?” ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada tribünde taraftar olmasıyla ilgili bazı paylaşımlar:

Bence coronavirüs'ün Galatasaraylı olduğunu falan tespit ettikleri için Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye seyirci yasağı uygulamıyorlar. Hani covid Galatasaraylı ya hep bizim stada geliyor maç izlemeye diye. pic.twitter.com/lkbRj56xCe — scofield (@sco1905) March 21, 2021

Olur da Bjk maçına şampiyonluk iddiamız devam ederse ve o maca seyirci sokamazsaniz size yazıklar olsun @GalatasaraySK — zidane_to (@zidane_to) March 21, 2021

Derbilerde seyirci yasağı yok galiba ? https://t.co/qlsAHoeRRj —

Seyircisiz maçta !!!! İlk yarı golsüz berabere bitiyor bu seyirci sadece Beşiktaş'a ve Fener'e mi serbest pic.twitter.com/qAWDgMYjwY — Muhammed Ali Çiftbudak⚡ (@Aliciftbudakk) March 21, 2021

Ohhh ne güzel! Bir de bunlar kesin kısıtlamalar devam etsin diyen kişilerdir https://t.co/QZJsBHyRmj — Gökboraaa (@gokboraaaa) March 21, 2021

Kim bunlar? Neden tribünde insan var? https://t.co/xrPoZQkdzs — Çağlar SYSLツ (@1903sysl) March 21, 2021

Bizim maçta seyirci var diye laf edenler şu an nerede utanır mısınız sanmam ahahhahaha pic.twitter.com/5bEyvVDGEj — M. (@umutsuzuum) March 21, 2021