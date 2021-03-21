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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde taraftar tepkisi: ‘Derbide yasak yok galiba!’

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe karşılaşmasında tribünde az sayıda seyirci olması, birçok kişinin tepkisini çekti.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 20:10, 21/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde taraftar tepkisi: ‘Derbide yasak yok galiba!’

Spor Toto Süper Lig 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Vodafone Park’ta oynanan mücadelede tribünde az da olsa seyircinin bulunması sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kadıköy’deki Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde de benzer tartışmalar yaşanmıştı. Sarı kırmızılı kulüp tribünde 3 bin Fenerbahçe taraftarı olduğunu iddia etmiş, sarı lacivertliler ise görüntülerle yalanlamıştı.

Fotoğraf: Fatih Erdoğdu

Vodafone Park’taki mücadelede de Şeref Tribünü bölgesinde çok sayıda seyircinin olması ve maç içerisinde taraftar seslerinin duyulması, ağırlıklı olarak Galatasaray taraftarlarının tepkisine neden oldu.

Bazı taraftarlar “Derbilerde seyirci yasağı yok galiba?” yorumunda bulunurken, “Seyirci yasağı bitti galiba, nasıl bu kadar ses çıkıyor?” ifadeleri kullanıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında oynanan derbi maçını Türkiye Özel Sporcular Federasyonu Down Sendrom Milli Takım sporcularıyla birlikte izledi.

Sosyal medyada tribünde taraftar olmasıyla ilgili bazı paylaşımlar: