SPOR
Abone Ol

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR’ı Atilla Karaoğlan

Beşiktaş'ın bu akşam Fenerbahçe'yi konuk edeceği derbi mücadelesinin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Atilla Karaoğlan oldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin VAR’ı Atilla Karaoğlan

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Vodafone Park Stadyumu’nda 19.00’da başlayacak müsabakada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Bahattin Şimşek olacak.

Bu mücadelenin VAR koltuğunda Atilla Karaoğlan oturacak. Karaoğlan’a AVAR olarak Kemal Yılmaz ve Yiğit Arslan eşlik edecek.

Dolmabahçe'de sezon finali: Beşiktaş-Fenerbahçe İlginizi Çekebilir Dolmabahçe'de sezon finali: Beşiktaş-Fenerbahçe