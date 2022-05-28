Beşiktaş Genel Kurulu’nda kavga çıktı

Beşiktaş'ın Ahmet Nur Çebi ve Fuat Çimen ile gireceği seçim yarışı öncesi mali ve idari genel kurul yapıldı. Kürsüden açıklama yapan Berk Tunca'nın sözleri sonrasında kavga çıktı, kurula yarım saat ara verildi.

Doğan GÜNDOĞDU

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Beşiktaş Mali ve İdari Genel Kurulu’nda gergin anlar yaşandı. Geçen yıllardaki genel kurullarda olduğu gibi tribünlerde yine tartışmalar ve kavga yaşandı.

Kulüp üyesi Berk Tunca'nın Ahmet Nur Çebi yönetimi aleyhinde yaptığı konuşma sonrası salondan tepkilere maruz kaldı. Tunca'nın konuşmasına destek veren bir kesim üye ile itiraz eden üyeler arasında ilk önce sözlü tartışma ardından da kavga çıktı.

Tribünlerde başlayan kavga, yönetim kurulunun bulunduğu alt bölüme kadar uzadı. Bu sırada Başkan Çebi ve yönetim kurulu kendisine ayrılan arka bölümdeki alana geçerek kavganın son bulmasını bekledi. Emre Kocadağ ise üyeleri sakin olmaları konusunda uyardı.

Berk Tunca, kürsüden inerken de bazı üyeler Tunca'nın üzerine yürüdü ve burada da itişmeler yaşandı. Tunca, tribünlere doğru ilerlerken kavganın dozu arttı ve ardından güvenlik güçleri devreye girdi. Bu sırada toplantıya yarım saat ara verildi. Toplantı şu anda aranın ardından devam ediyor.

Ayrıca üyelerden biri fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

BERK TUNCA NE DEDİ?

“Sayın başkan Ahmet Nur Çebi, taraftar sizden sadece icraat istedi. İcraat, sizin söylediğiniz gibi sadece kapalı kapılar ardından olmuyor. TFF ile mücadele, rakiplerin lobileri ile mücadele camia birliği ile olur. Hakemlerin içindeki çeteyle mücadeleyi sizin yol göstermeniz ile yapabilirdik. Siz bu isimleri açıklayamadınız. Bu hakemleri insan içine çıkamayacak hale getirmeliydik.”

İlginizi Çekebilir Beşiktaş'ın borcu açıklandı!