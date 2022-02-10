Beşiktaş penaltılarla çeyrek finalde! Göztepe’yi saf dışı bıraktı…

Ziraat Türkiye Kupası'nda son çeyrek finalist Beşiktaş oldu. Vodafone Park'ta Göztepe'yi ağırlayan siyah beyazlılar normal süresi ve uzatmaları golsüz geçilen maçı penaltılarda 3-1 kazanarak kupada çeyrek finale yükselen son takım oldu.

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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Beşiktaş Vodafone Park’ta Göztepe’yi konuk etti. Normal süresi ve uzatma dakikaları 0-0 berabere biten maçın penaltı atışlarında kazanan Beşiktaş kupada çeyrek finale yükseldi.

Seyircisi önünde sezonun en büyük hedeflerinden biri olan kupada adını çeyrek finale yazdırmak için sahaya çıkan siyah beyazlılar müthiş fırsatlar kaçırdığı maçta uzatmalara kaldı. 15’şer dakikalık uzatmada da gol sesi çıkmayınca kazananı belirleyecek penaltı atışlarına geçildi.

İlk penaltı atışı Pjanic ile kaçıran Beşiktaş’ta kaleci Ersin Destanoğlu Göztepe’nin penaltılarında geçit vermedi. Atışların ardından 3-1 kazanan Beşiktaş Vodafone Park’ta adını çeyrek finale yazdıran son takım oldu.

ERSİN İKİ PENALTI ÇIKARDI

Seri penaltı atışlarında Beşiktaş’ta Batshuayi, Atiba ve Vida vuruşları gole çevirdi. Siyah-beyazlı ekipte ilk atışı kullanan Pjanic ise gol bulamadı.

Göztepe’de ise sadece Wilker Angel penaltı atışından gol bulurken; Di Santo, Berkan Emir ve Lourency atışları değerlendiremedi. Di Santo’nun penaltısı üst direkten auta giderken, diğer iki penaltıda Ersin kurtarışlarıyla öne çıktı.



Fotoğraflar: Fatih Erdoğdu

Ziraat Türkiye Kupası’nda çeyrek finale kalan takımlar:

Gaziantep FK

Karagümrük

Kayserispor

Sivasspor

Antalyaspor

Trabzonspor

Alanyaspor

Beşiktaş

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

12. dakikada orta sahada Beşiktaşlı futbolcular pas yaparken araya girerek topu kapan Obinna'nın ilerleyip ceza sahası dışından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

29. dakikada Moubandje'nin kendi sahasından attığı pasta sol kanatta topla buluşan Halil Akbunar'ın ceza sahası içine girip çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

37. dakikada Josef de Souza’nın pasıyla ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarı gitti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı ve uzatmalar)

59. dakikada Atiba'nın pasıyla cezası içi sağ tarafında topla buluşan Rachid Ghezzal'ın ilerleyip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin yanından dışarıya çıktı.

62. dakikada Alex Teixeira'nın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Rachid Ghezzal'ın son çizgiye inip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci İrfan Can Eğribayat meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada Michy Batshuayi'nin pasında rakibe de çarpan topu ceza sahası içi sağında alan Rachid Ghezzal'ın çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak uzak direğin yanından dışarıya gitti.

88. dakikada Soner Aydoğdu'nun kullandığı rakip ceza sahasına yakın bir noktadan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Dino Arslanagic topu Cherif Ndiaye'ye indirdi. Ndiaye'nin vuruşunda ise kaleci Ersin Destanoğlu meşin yuvarlağı kornere çeldi.

102. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla ceza sahası içi solunda topla buluşan Larin'in çaprazdan vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat'tan dönen meşin yuvarlağı Atınç Nukan kornere gönderdi.

117. dakikada Rachid Ghezzal'ın ceza sahası dışı sağ tarafından ortasında ceza sahası içinde Vida'nın kafa vuruşuna meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.