Beşiktaş planı belirledi: Şampiyon yap, sözleşmeyi kap

Beşiktaş'ta yeni yabancı sistemi ile değeri artan Türk oyunculara taviz gösterilmeyecek. Gökhan Töre, Oğuzhan ve Mehmet Topal, takıma katkı verirlerse kalacak.

Ali AYDIN

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Beşiktaş’ta saha içi sonuçları kadar iç transfer, özellikle de sözleşmesinin son sezonunda olan isimlerin geleceği merak konusu. Siyah-beyazlılarda kiralıklar da katılınca toplam 15 futbolcunun kontratı sezon sonu bitiyor. Domagoj Vida, Cyle Larin, Josef de Souza ve Güven Yalçın yeni sözleşme önerilecek isimlerin başında geliyor. Can Bozdoğan'ın bonservisinin alınması bekleniyor. 6 milyon Euro'ya yakın maaş yükü yaratan Ljajic, Lens ve Douglas serbest bırakılacak isimler. Bir de belirsizler var ki bu klasmanda önemli futbolcular yer alıyor.

ATİBA'YA JÜBİLE TEKLİFİ

Siyah-beyazlı yönetim, Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Mehmet Topal, Fabrice N'Sakala ve Atiba Hutchinson'ın kaderlerini sezon sonu çizme fikrini benimsedi. Atiba'ya jübile önerilmesi planlanıyor.

Sahadaki yabancı oyuncu sayısının yediye inecek olması ise N'Sakala'nın şansını azaltıyor. Yerli ağırlıklı sistemde değeri artan Töre, Ozzie ve Topal'a ise taviz gösterilmeyecek. Bu üç oyuncuyla, özellikle de Oğuzhan'la ilgili karar performansa göre verilecek. Şampiyonluk yolunda katkı veren kalacak, aksi halde teşekkür edilip yollar ayrılacak.

ÜÇÜ DE DÜŞÜŞTE

Oğuzhan son üç sezonda tüm kulvarlarda 52 maça çıkabildi. Gökhan Töre geçen sezon zaman zaman etkili oldu ancak bu sezon düşüşte. Mehmet Topal ise sakatlığının da etkisiyle üç maçta sadece 67 dakika süre alabildi.