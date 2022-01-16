Beşiktaş’ı ayağa kaldıran Önder Karaveli mutlu ve gururlu

Beşiktaş'ın teknik direktörü Önder Karaveli, 1.8 puan ortalaması ile görevi devraldığı Sergen Yalçın’ı (1.4) geride bıraktı. Siyah-beyazlılar, Süper Kupa’yı da kazandıran Karaveli ile iç sahada 4’te 4 yaptı.

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Süper Lig'de 21. haftayı 1-0'lık Gaziantep galibiyeti ile kapatan Beşiktaş'ta teknik patron Önde Karaveli, görevi devraldığı Sergen Yalçın'ı solladı! Kartal, Karaveli ile 6 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgiyle 1.8 puan ortalaması yakaladı.

Siyah-beyazlılar, Yalçın yönetiminde ise 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik, 6 yenilgiyle 1.4 puan ortalamasına sahipti. Yalçın dönemindeki 11 iç saha maçında 5 galibiyetle yüzde 45.4 oran yakalayan Beşiktaş, Süper Kupa'yı da kazandıran Karaveli ile iç sahada (ligde 3, kupada 1) 4'te 4 yapıp yüzde 100 başarı yakalarken 16 maç sonra gol yememe başarısını da gösterdi.