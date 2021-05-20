Beşiktaş’ın kupa töreninde dikkat çeken görüntü!

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Vodafone Park’ta gerçekleştirilen törenle kupasına kavuştu. 42 haftalık maratonda Galatasaray ve Fenerbahçe’yi geride bırakarak sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nı kazandı, sezonu çifte kupayla tamamladı.

Vodafone Park’ta buluşan Siyah-Beyazlılar, 19.03’te başlayan törende çifte kupayla gövde gösterisi yaptı. Pandemi koşulları nedeniyle taraftarların alınmadığı törende birbirinden ünlü sanatçılar sahne alırken, siyah-beyazlı takım TFF Başkanı Nihat Özdemir ve yönetim kurulu üyelerinin takdimiyle kupayı havaya kaldırdı.

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Kupa seremonisi öncesinde futbolcular ve aileleri saha içindeki tribünde yerlerini aldı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yöneticiler de, kupa törenini saha içinde bekledi.

LEVENT AÇIL SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

16. şampiyonluk kupasının havaya kaldırılması sırasında oluşan bir görüntü ise dikkatlerden kaçmadı. Beşiktaş’ın başında teknik direktör olarak ilk şampiyonluğuna ulaşan Sergen Yalçın ve teknik ekibinin kutlama alanına bir hayli uzak kalması herkesi şaşırttı. Siyah beyazlılarda kaleci antrenörü Levent Açıl o görüntüyü daha sonra sosyal medya hesabından paylaşarak gönderme yaptı.

Şampiyonluğun kazanılmasında büyük payı olan teknik ekibin kupa kaldırma töreninde arkalarda kalması siyah beyazlı taraftarların da gündemi oldu. Özellikle Twitter’da teknik direktör Sergen Yalçın ve ekibine konuyla ilgili büyük destek verdi.

Sosyal medyada yayılan o fotoğrafın ardından Beşiktaşlı taraftarlar Sergen Yalçın’ın da daha sonra kupanın olduğu alana gelerek futbolcular ve başkan Ahmet Nur Çebi ile birlikte şampiyonluk pozu verdiği, konunun çok fazla büyütülmemesi gerektiği yorumlarında bulundu.