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Beşiktaş’ta Aboubakar kasırgası! ‘Sen koca bir çılgınsın’

Beşiktaş'ın bu sezon parlayan yıldızı olan ve ligin en çok gol atan takımı unvanını almasına büyük katkıda bulunan Vincent Aboubakar gol sayısını 15'e çıkardı.

Güncellenme: 21:34, 06/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ta Aboubakar kasırgası! ‘Sen koca bir çılgınsın’

Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında Gaziantep FK’yi ağırlayan Beşiktaş’ta Aboubakar rüzgarı kaldığı yerden devam etti… Sezon başında ikinci baharı ile geldiği siyah beyazlılarda harika bir sezon geçiren Vincent, Gaziantep karşısında yine çilingir oldu.

15’inci dakikada perdeyi açan Kamerunlu golcü, 72’de gelişen hızlı hücumda müthiş bir soğuk kanlılıkla farkı 2’ye çıkararak ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı. 4 de asisti bulunan Aboubakar şu ana kadar yaptığı gol katkısıyla Beşiktaş forması giydiği bir önceki dönemin istatistiğini şimdiden geride bıraktı.

KARİYER BAŞARISINA 1 GOL KALDI

2016-2017’de 12 gol ve 4 asist üreten Aboubakar şampiyonluk yolundaki Beşiktaş’ta bu yıl attığı gollerle taraftarları mest etti. 25’inci maçına çıkan Aboubakar, kariyerinde sadece bir sezonda daha fazla lig golü kaydetti (2013/14 Ligue 1 sezonunda 16 gol)

Gaziantep karşısında galibiyetin mimarı olan 29 yaşındaki golcü için sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı…

Yayınlanma Tarihi:21:32,