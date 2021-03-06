Beşiktaş’ta Aboubakar kasırgası! ‘Sen koca bir çılgınsın’

Süper Lig’in 29’uncu haftasında sahasında Gaziantep FK’yi ağırlayan Beşiktaş’ta Aboubakar rüzgarı kaldığı yerden devam etti… Sezon başında ikinci baharı ile geldiği siyah beyazlılarda harika bir sezon geçiren Vincent, Gaziantep karşısında yine çilingir oldu.

15’inci dakikada perdeyi açan Kamerunlu golcü, 72’de gelişen hızlı hücumda müthiş bir soğuk kanlılıkla farkı 2’ye çıkararak ligdeki gol sayısını 15’e çıkardı. 4 de asisti bulunan Aboubakar şu ana kadar yaptığı gol katkısıyla Beşiktaş forması giydiği bir önceki dönemin istatistiğini şimdiden geride bıraktı.

KARİYER BAŞARISINA 1 GOL KALDI

2016-2017’de 12 gol ve 4 asist üreten Aboubakar şampiyonluk yolundaki Beşiktaş’ta bu yıl attığı gollerle taraftarları mest etti. 25’inci maçına çıkan Aboubakar, kariyerinde sadece bir sezonda daha fazla lig golü kaydetti (2013/14 Ligue 1 sezonunda 16 gol)

Gaziantep karşısında galibiyetin mimarı olan 29 yaşındaki golcü için sosyal medyada çarpıcı yorumlar yapıldı…

Aboubakar kardeşime çay demleyebilsem keşke, birlikte Ninja Kaplumbağalar’ı falan izlerdik — Birol Uğuz (@biroluguz) March 6, 2021

Gecelerin yargıcı Vincent Aboubakar, süper ligte “ADALET DAĞITMAYA” devam ediyor! pic.twitter.com/nQVyYk15nl — Şafak Malatya (@SafakSina1903) March 6, 2021

Aboubakar maçlara instagramdan canlı bağlansa bile Samatta’dan 3 kat fazla atar dedik dalgaya aldı Fenerbahçe taraftarları. — Ekrem (@ekremalpay8) March 6, 2021

Dizi yok dediklerinden sonra 12, küstü dediklerinden sonra da 3 gol attı.. Aboubakar bu ligin sefiridir pic.twitter.com/WyiUNjerP5 — Osenebusene (@osenebusene1) March 6, 2021

Sene başında demiştim. Aboubakar 14 gol 7 asist yapar diye. Sakatlığı olduğu için bu kadar az tuttum sayıları ama Abou resmen küllerinden doğdu. pic.twitter.com/sajllVvfVt — Emirhan (@lordpapinn) March 6, 2021

Aboubakar’ı bize veren Allah’a hergün şükür ediyorum gecelirede bizden bir daha almasın diye dua ediyorum — Yusuf (@Yusuf73907978) March 6, 2021

Kronik gelen Aboubakar Beşiktaş'ta bir kere sakatlanmadı, kariyerinde doğru düzgün sakatlanmamış Mesut Özil gelir gelmez bileğine vurularak belki de kariyerinin en büyük sakatlığını yaşadı. Fenerbahçe şanssızlığı diye bir şey var işte var! — Paul Kellerman (@Kellerman_SC) March 5, 2021