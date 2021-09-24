Beşiktaş’ta eksikler bitmiyor! Montero de Altay maçında yok

Beşiktaş, Francisco Montero’nun üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Altay maçı kamp kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

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Süper Lig’in 7. haftasında bu akşam saat 20.00’de Altay ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş’ta kabus bitmiyor! Birçok sakat futbolcusunun yanı sıra kırmızı kart cezalısı Rosier’in de forma giyemeyeceği maçta Sergen Yalçın, İzmir’e 16 futbolcudan oluşan kadroyla gitmişti.

Ancak Beşiktaş Kulübü’nden yapılan açıklamada sakatlıkları bulunan Vida ve Welinton’dan sonra kadroda kalan tek orijin stoper Montero da üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle maçta forma giyemeyecek.

Beşiktaş’tan yapılan açıklama şöyle;

“Futbolcumuz Francisco Montero, üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri göstermesi nedeniyle Futbol Takımımızın Altay maçı kamp kadrosundan çıkarılmıştır.”

BEŞİKTAŞ’IN EKSİKLERİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’ın Altay karşılaşmasında forma veremeyeceği isimler şöyle;

“Francisco Montero, Cyle Larin, Welinton Souza, Michy Batshuayi, Rachid Ghezzal, Domagoj Vida, Alex Teixeira, Kevin N’Koudou, Necip Uysal, Mehmet Topal ve Valentin Rosier”