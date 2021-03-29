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Beşiktaş’ta iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif

Beşiktaş Kulübü, milli takım kampında bulunan iki futbolcularının corona virüsüne yakalandığını açıkladı. Beşiktaş'a bir kötü haber de Bosna Hersek U21 takımından geldi.

Güncellenme: 21:31, 29/03/2021
Spor HaberleriFutbol
Beşiktaş’ta iki futbolcunun corona virüsü testi pozitif

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçında Letonya ile oynayacağı karşılaşma öncesi Şenol Güneş, olağanüstü sebeplerden dolayı Milli Takım kampından 8 futbolcunun ayrıldığını açıklamıştı. Beşiktaş Kulübü, bu açıklamanın ardından iki futbolcularının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Açıklamada corona virüsüne yakalanan futbolcuların A Milli Takım kampında bulunduğu belirtildi.

Beşiktaş’ın resmi sitesinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır.”

Milli Takım kampından gönderilen futbolcular arasında Beşiktaş’ta forma giyen Cenk Tosun ve Dorukhan Toköz de yer alıyordu.

HASIC DE SAKATLANDI

Öte yandan Beşiktaş’ın genç futbolcusu Ajdin Hasic de Bosna Hersek U21 takımının Karadağ U21 takımı ile oynadığı maçın 72. dakikasında sakatlandı. Ajdin Hasic, sahayı sedyeyle terk etmek zorunda kaldı. Rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrası dizinden sıkıntı yaşayan genç futbolcunun son durumu, yapılacak kontrollerden sonra belli olacak.

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Yayınlanma Tarihi:20:34,