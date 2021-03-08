Beşiktaş’ta Vincent Aboubakar sevinci! 1 yıl daha…

Vincent Aboubakar'ın Beşiktaş aşkı bu defa kısa sürmeyecek… 2016'da Porto'dan kiralık olarak gelen Kamerunlu forvet, o sezon şampiyonluk yaşamasına rağmen Portekiz'e geri dönmek zorunda kalmıştı. 29 yaşındaki golcünün ikinci Beşiktaş döneminde şu ana kadar gösterdiği performans geleceğini bir başka boyuta dönüştürdü.

Ligde 23 maçın 22'sinde 11'de sahaya çıkan Aboubakar, 15 gol attı. 5 maç daha en az 45 dakika oynarsa sözleşmesindeki 1+1'lik opsiyon devreye girecek.

Siyah-beyazlı yönetim, Aboubakar'ın transferine özel sakatlık maddesi de koydurmuştu. Kamerunlu yıldız, ağır bir sakatlık yaşamazsa kariyerine siyah-beyazlılarda devam edecek.

Atacağı gol ve yapacağı asistler için de özel bonuslar var. Aboubakar'ın 180 bin Euro'luk maç başı primleri ve atacağı gol sayısına göre sezon sonunda ödemesi yapılacak.

Öte yandan Aboubakar, 2 gol atması halinde Lorient'teki 16 gollük performansını geride bırakıp futbolculuk kariyerinde bir ilki yaşayacak.