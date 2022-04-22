Bülent Korkmaz’dan kırmızı kart yorumu: ‘Bazı oyunculara söyledim…’

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Fenerbahçe maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe’ye 6-0 yenilen Çaykur Rizespor’un Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, karşılaşmanın ardından maçı değerlendirdi.

Maçın başında Fabricio Baiano’nun gördüğü kırmızı kart sonrası oyunun bittiğini söyleyen Korkmaz, “Takım olarak çok iyi hazırlanmıştık. Sakin olmamız gerektiğini bazı oyunculara söyledim. Ona rağmen bu kadar basit, bu kadar kolay bir kırmızı kartla oyundan çıkılmaması lazım. Hakem haklı kırmızı kartta. Orada maç bitti. Penaltılarla beraber oyun tam bitti. Bu kadar basit kırmızı kart, oyunu bitirdi, maçı da bitirdi diyebilirim. Matematiksel olarak şansımız devam ediyor” ifadelerini kullandı.