Burak Elmas, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret edip yeni spor yasa taslağına ilişkin rapor sundu.

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Galatasaray Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop’u ziyaret etti.

Ziyarette Galatasaray Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir ve genel sekreter Köksal Ünlü de yer aldı. Galatasaray heyeti görüşmede yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerinin yer aldığı bir değerlendirme raporu sundu.

Başkan Burak Elmas sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, “Sn. Mustafa Şentop’a yeni spor yasa taslağına ilişkin görüş ve önerilerimiz ile değerlendirme raporumuzu sunduk. Nazik kabulleri için teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.