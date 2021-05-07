Burak Yılmaz atıyor, Lille Fransa’da şampiyonluğa koşuyor

Fransa Ligue 1’in 35. haftasında Lens ile Lille karşı karşıya geldi. Bollaert-Delelis Stadı’nda oynanan mücadeleyi milli futbolcularımızın formasını giydiği Lille 3-0 kazanmayı başardı. Zeki Çelik ve Burak Yılmaz’ın ilk 11’de başladığı maçta 75. dakikada kenara geldi. Yusuf Yazıcı ise Burak’ın yerine oyuna dahil oldu.

Lille’e galibiyeti getiren golleri 4’te penaltıdan ve 40. dakikada Burak Yılmaz, 60. dakikada ise David kaydetti. Lens’te Michelin 29 ve 35. dakikalarda Zeki ile Burak’a yaptığı fauller sonrasında iki sarı kart görüp oyun dışında kaldı.

Burak’ın 40. dakikada attığı gol ise haftanın golü olmaya aday… Milli futbolcu ceza sahası dışında topu kontrol edip sol ayağıyla kalecinin sağ tarafına sert şut çekip topu filelere gönderdi.

Lille bu sonuçla 79 puana yükseldi ve son iki haftaya lider girmeyi garantiledi. Lille son iki haftada ligin iddiasız ekipleri Saint-Etienne ve Angers ile karşılaşacak.

Avrupa kupalarına katılma yarışı veren Lens ise 56 puanda kalarak büyük bir yara aldı.