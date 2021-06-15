Burak Yılmaz: Beklenen Türkiye’yi göstereceğiz

EURO 2020 A Grubu’nun ikinci maçında Galler ile karşılaşacak olan A Milli Takımımızda takım kaptanı Burak Yılmaz, mücadele öncesinde basın mensuplarının karşısına geçti.

Yarın akşam 19.00’da Bakü Olimpiyat Stadı’ndaki maç için A Milli Takım son antrenmanını gerçekleştirecek. Antrenman öncesinde konuşan Burak Yılmaz, “Yarın beklenen Türkiye’yi göstereceğimizi düşünüyorum” dedi.

Tecrübeli futbolcu, “Olumsuz havanın dağıldığını düşünüyorum. Yaptığımız hataların farkındayız. Yarınki maçı aldığımız takdirde, bazı şeylerin olumluya döneceğini düşünüyoruz. Ben herkese çok güveniyorum. Yarın Galler 3’lü mü, 4’lü mü oynar bilemem, bir şey de diyemem. Savunmasız oynamaları tercihim olur” ifadelerini kullandı.

Turnuvaya 3-0’lık İtalya yenilgisinin ardından morallerinin bozuk olduğunu belirten Burak Yılmaz, “Hocama teşekkür ediyorum, bizi ayakta tuttu. İsviçre – Galler maçının beraberliği ile beraber de biraz daha kendimize geldik. Yeniden hedefteyiz, 6 puan hedefimiz var” dedi.