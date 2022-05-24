Çağlar Söyüncü için müthiş iddia! Real Madrid istiyor…

İspanyol basını 26 yaşındaki milli stoper Çağlar Söyüncü için Real Madrid'in devreye girdiğini yazdı. Transfer için harekete geçen La Liga devinin oyuncu için 40 milyon Euro değer biçtiği ifade edildi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü için La Liga devi Real Madrid iddiası gündeme geldi.

İspanyol AS gazetesi; Chelsea’den ayrılan Antonio Rüdiger ile sözleşme imzalayan Real Madrid, Çağlar Söyüncü’yü de savunma bölgesi için seçenekler arasında bulundurduğunu yazdı. Real Madrid, kurumsal direktörü Emilio Burtagueno’nun talimatıyla Çağlar Söyüncü’nün transferi için harekete geçti.

40 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR

Habere göre A Milli Takım yardımcı antrenörü Kenan Koçak, Real Madrid’in ilgisini doğruladı. 40 milyon Euro değer biçilen 26 yaşındaki oyuncu Çağlar Söyüncü için Manchester City, Chelsea ve Juventus’un da takipte olduğu kaydedildi.

Geçtiğimiz yıl da La Liga’ya transferi konuşulan Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid’in girişimleri olmuş ancak sonuç çıkmamıştı. İspanyol basınının yazdığı detaylarda geçmişte Barcelona’nın da Çaylar Söyüncü ile ilgilendiği hatta oyuncunun Altınordu döneminde Barça tarafından takip edildiği aktarıldı.

Leicester City ile sözleşmesi 2023 yazına kadar devam eden Söyüncü, 2018’de Freiburg’dan 21 milyon Euro karşılığında transfer edilmişti.