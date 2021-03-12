CANLI | Başakşehir-Beşiktaş | Süper Lig 30. hafta

Spor Toto Süper Lig lideri Beşiktaş, 30. hafta karşılaşmasında Medipol Başakşehir’e konuk oluyor. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19:00’da başlayacak mücadeleyi hakem Cüneyt Çakır yönetecek. BeIN Sports 1’de naklen yayınlanacak maçın canlı izleme linki ve canlı skor takibi haberimizde olacak.

Başakşehir ve Beşiktaş’ın son durumu

Zorlu mücadele öncesinde 1 maçı eksik olan Beşiktaş 60 puanla zirvede yer alırken, 29 puanı bulunan Medipol Başakşehir ise 16. sırada bulunuyor. Ligde oynadığı son 5 maçı kazanan ve 6 maçtır yenilmeyen siyah beyazlılar, bu sezon kötü günler geçiren ve geçtiğimiz hafta Gençlerbirliği’ni son dakikada bulduğu golle yenerek 10 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Başakşehir ile karşılaşacak.

Başakşehir-Beşiktaş maçı canlı izleme linki (beIN üyeliği gerekir)

Beşiktaş’ta derbi öncesi kart sorunu

Beşiktaş’ta Medipol Başakşehir maçı öncesinde sarı kart sınırında olan 4 oyuncu bulunuyor. Daha önceden 3 sarı karta ulaşan Rachid Ghezzal, Valentine Rosier, Necip Uysal ve Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda 21 Mart’ta Vodafone Park’ta oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecekler. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın karşılaşma öncesinde bu dört futbolcuyla özel olarak konuşup çok dikkatli olmaları ve maçın hakemi Cüneyt Çakır’la hiç bir şekilde diyaloğa girmemeleri konusunda uyardığı öğrenildi. Medipol Başakşehir’de de 5 oyuncu sarı kart ceza sınırına gelmiş durumda. Turuncu-lacivertlilerde Enzo Crivelli, Danijel Aleksic, Mahmut Tekdemir, Ömer Ali Şahiner ve Alexandru Epureanu, Beşiktaş karşısında sarı kart görmeleri halinde 31’inci haftada deplasmanda oynanacak Yukatel Denizlispor maçında takımını yalnız bırakacak.