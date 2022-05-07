CANLI | Başakşehir Galatasaray maçı canlı yayın

Başakşehir Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'dan takip edebilirsiniz... Süper Lig'de 36. hafta randevusunda sarı kırmızılılar deplasmanda Emre Belözoğlu'nun ekibi Başakşehir'e konuk oluyor.

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Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı averajla 13. sırada bitirdi.

Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 60 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak maçı hakem Fırat Aydınus yönetecek.

İLK YARIDAKİ MAÇ BERABERE

Galatasaray, Süper Lig’in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 yenilgi sonucunda 47 puan elde etti. Sarı-kırmızılı takım, 35. haftayı averajla 13. sırada bitirdi.

Medipol Başakşehir ise 18 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 60 puan topladı. Turuncu-lacivertli takım, yeni haftaya 4. sırada başladı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maç, 1-1 berabere sonuçlanmıştı.

28. RANDEVU

Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig’de 28. kez karşı karşıya gelecek. Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor’un 2007-2008 sezonunda ilk kez Süper Lig’de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 27 maçtan 13’ünü Galatasaray, 7’sini Medipol Başakşehir kazandı, 7 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Galatasaray’ın 44 golüne, Medipol Başakşehir 36 golle cevap verdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. Medipol Başakşehir’in ev sahipliğinde yapılan 13 lig maçında Galatasaray 6, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar iki müsabakada ise berabere kaldı. Sekizi Başakşehir Fatih Terim, 5’i Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki maçlarda ev sahibi ekip 21, konuk Galatasaray 16 gol attı.