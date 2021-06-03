CANLI | Türkiye-Moldova

A Milli Takımımız, UEFA EURO 2020 öncesinde gerçekleştirdiği hazırlıklar kapsamında üçüncü ve son hazırlık müsabakasında Moldova karşısında. Almanya’nın Paderborn kentindeki Benteler Arena’da oynanan ve saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetiyor. TRT Spor’dan naklen yayınlanacak mücadelenin anbean takibi haberimizde…
A Millî Takımımız, Moldova karşılaşmasıyla 592. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 316’sı resmi, 275’i özel 591 maçta biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet aldı, 142 defa berabere kaldı, 224 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 782 gol atarken, kalesinde 843 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 591 karşılaşmanın 509’unu Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 24’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.