CANLI | Türkiye-Moldova

A Milli Takımımız, UEFA EURO 2020 öncesinde gerçekleştirdiği hazırlıklar kapsamında üçüncü ve son hazırlık müsabakasında Moldova karşısında. Almanya’nın Paderborn kentindeki Benteler Arena’da oynanan ve saat 20.00’de başlayan karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu’ndan Sascha Stegemann yönetiyor. TRT Spor’dan naklen yayınlanacak mücadelenin anbean takibi haberimizde…

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TÜRKİYE 1-0 MOLDOVA | Burak Yılmaz 56′ (İkinci yarı)

Türkiye : Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Burak Yılmaz

: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Kenan Karaman, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Umut Meraş, Burak Yılmaz Yedekler: Mert Günok, Altay Bayındır, Cengiz Ünder, Kerem Aktürkoğlu, Taylan Antalyalı, Ozan Kabak, Enes Ünal, Rıdvan Yılmaz, Orkun Kökçü, Halil Dervişoğlu, Mert Müldür, Kaan Ayhan

Moldova: Dumitru Celeadnic, Igor Arhirii, Maxim Potîrniche, Veaceslav Posmac, Gheorghe Anton, Vitalie Damaşcan, Dan Spătaru, Ion Jardan, Alexandru Antoniuc, Sergiu Platica, Vadim Raţă

Yedekler: Nicolai Cebotari, Cristian Avram, Vadim Bolohan, Daniel Dumbravanu, Andrei Cojocari, Evgheni Oancea, Victor Bogaciuc, Igor Costrov, Alexandr Belousov, Cristian Dros, Ion Nicolaescu, Nicky Clescenco

MOLDOVA İLE 592. KARŞILAŞMA

A Millî Takımımız, Moldova karşılaşmasıyla 592. defa sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar, 98 yıllık tarihinde 316’sı resmi, 275’i özel 591 maçta biri hükmen olmak üzere 225 galibiyet aldı, 142 defa berabere kaldı, 224 kez de rakiplerine yenildi. Millî Takımımız bu maçlarda üçü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 782 gol atarken, kalesinde 843 gol gördü. Bugüne kadar 89 farklı ülke millî takımıyla mücadele eden millîler, 591 karşılaşmanın 509’unu Avrupa, 32’sini Asya, 23’ünü Amerika, 24’ünü Afrika, 3’ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.