CANLI YAYIN | Giresunspor-Galatasaray | Süper Lig 1. Hafta

Giresunspor-Galatasaray maçını canlı olarak Sözcü Spor'da. Süper Lig'de heyecan Giresunspor-Galatasaray maçı ile devam ediyor. 2021-22 sezonunun ilk haftasında Galatasaray, deplasmanda ligin yeni ekiplerinden Giresunspor'a konuk oluyor. Giresunspor-Galatasaray maçının canlı yayın anlatımı ve tüm detayları haberimizde...

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Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray, ligin yeni ekibi Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Sezonu Avrupa kupalarındaki maçlarla başlayan Galatasaray, Giresunspor ile 44 yıl sonra karşı karşıya geliyor. Galatasaray, Süper Lig tarihinde sezonun ilk müsabakalarında 43 galibiyet alırken, 12 defa da mağlup oldu. 8 maçta ise berabere kaldı. Saat 21.45’te başlayan Giresunspor-Galatasaray maçını hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Galatasaray’ın yeni transferi Cicaldau ilk kez sarı kırmızılı formayla resmi bir maça çıkacak. Öte yandan Galatasaray’ın Kolombiyalı forveti Radamel Falcao yedekler arasında yer aldı.



Giresunspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 12 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de yeşil-beyazlılar rakibini mağlup etti. 5 mücadele ise berabere sona erdi. İki takım ligde son olarak 1976-1977 sezonunda 13 Mart 1977 tarihinde karşılaşmış, maç 1-1 sona ermişti. Galatasaray’ın 18 golüne, Giresunspor 11 golle karşılık verdi. Giresunspor ile Galatasaray son olarak ise 2 Şubat 2006 yılında oynanan Türkiye Kupası mücadelesinde rakip oldu. Aslan sahadan 5-0'lık skorla galip ayrıldı.

GİRESUNSPOR-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Giresunspor-Galatasaray maçı bu akşam saat 21.45'te Çotanak Spor Kompleksi’nde oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER

Galatasaray, yaz transfer döneminde şu ana kadar Alpaslan Öztürk, Aytaç Kara, Barış Alper Yılmaz, Alexandru Cicaldau, Sacha Boey, Patrick van Aanholt, Berkan Kutlu ve Victor Nelsson’u kadrosuna kattı. Galatasaray’da ayrıca lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan, Giresunspor maçının kadrosunda olamayacak.

HAKEM ERKAN ÖZDAMAR

Giresunspor-Galatasaray mücadelesini hakem Erkan Özdamar yönetiyor. Özdamar'ın yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Çetin. Ankara bölgesi hakemi olan Erkan Özdamar, Süper Lig'de 15 maç yönetti. Bu karşılaşmaların 8’ini ev sahibi, 4’ünü ise deplasman takımları kazandı. Özdamar’ın yönettiği 2 maçı da sarı-kırmızılılar kazandı.