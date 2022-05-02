Çaykur Rizespor, Göztepe’yi sahadan sildi: 1-7

Süper Lig 35. hafta karşılaşmasında Göztepe'ye konuk olan Çaykur Rizespor deplasmanda 7-1'lik skorla tarihi bir galibiyet elde etti.

Sozcu.com.tr

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Süper Lig’de küme düşmesi kesinleşen Göztepe, son haftalara girilirken az da olsa ligde kalma umudunu korumak isteyen Çaykur Rizespor’u konuk etti.

Maçın 7. dakikasında Makana Baku’nun golüyle 1-0 ön geçen Göztepe, bu dakkadan itibaren kalesinde gol yağmuru yaşadı. Önce 16. dakikada Kahraman Demirtaş’ın kendi kalesine attığı golle 1-1’i bulan Rizespor, 19’da Papiss Cisse ve 34’te Gedson Fernandes’in golleriyle soyunma odasına 3-1 önde girdi.

İkinci yarıda kaldığı yerden devam eden Rizespor, 53’te yine Gedson Fernandes, 68’de yusuf Sarı, 78’de Joel Pohjanpalo ve 88’de Ronaldo Mendes’in golleriyle mücadeleyi 7-1’lik skorla galip tamamladı.

Bu sonuçla puanını 33 yapan Rizespor, ligin bitimine 3 hafta kala ligde kalma umudunuz sürdürdü. Göztepe ise 28 puanda kaldı. Rizespor gelecek hafta ligden düşmesi kesinleşen Yeni Malatyaspor’u ağırlayacak. Göztepe ise, deplasmanda Fatih Karagümrük’e konuk olacak.