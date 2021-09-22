Çaykur Rizespor’da Bülent Uygun antrenmana çıkmadı

Çaykur Rizespor'da yönetim kurulu alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Bülent Uygun'un göreve devam edip etmeyeceğini görüşmek üzere toplanacak. Uygun ise takımının akşamki antrenmanında yer almadı.

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Sezona kötü bir başlangıç yapan ve 6 maçta sadece 1 puan alabilen Çaykur Rizespor’da taraftarlar, teknik direktör Bülent Uygun’a yönelik istifa çağrılarında bulundu. Çaykur Rizespor yönetimi, başkan Tahir Kıran başkanlığında toplanarak, Uygun’a yönelik yapılan istifa çağrılarını görüşecek. Teknik heyetten rapor alması beklenen yönetiminin toplantı sonrası Uygun ile ilgili kararını açıklayacağı öğrenildi.

BÜLENT UYGUN ANTRENMANA ÇIKMADI

Çaykur Rizespor, Süper Lig’in 7. haftasında karşılaşacağı Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Bülent Uygun ise antrenmana çıkmadı.

Mehmet Cengiz Tesislerinde yeşil mavili futbolcuların ısınma hareketleri ile başladığı antrenman çift kale maç ile son buldu. Bu arada teknik direktör Bülent Uygun’un katılmadığı antrenmanı yardımcı antrenör Sefer Yılmaz yönetti.