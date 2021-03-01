Chelsea-Manchester United maçında olay yaratan karar

İngiltere Premier Lig’in 26. haftasında Chelsea ile Manchester United arasındaki karşılaşma uzun süre konuşulacak bir pozisyona sahne oldu. Maçta 15. dakika oynanırken yaşanan pozisyona Manchester United cephesi isyan ederken, Premier Lig yönetiminden konu ile ilgili açıklama geldi.

Dev maçta 15. dakika oynanırken Manchester United serbest vuruş kazandı. Marcus Rashford’ın çektiği sert şut, kaleci Edouard Mendy’den döndü. Ceza sahası içinde kalan topa Callum Hudson-Odoi ile Mason Greenwood birlikte hareketlendi. İkili arasındaki mücadelede sonrası, top halen oyundayken, hakem Stuart Attwell Video Yardımcı Hakem (VAR) uyarısı sonrası maçı durdurdu.

Pozisyonu izlemesi uyarısı yapılan Stuart Attwell, VAR ekranına gidip, ikili mücadeleyi defalarca izledi. Hudson-Odoi’nin topa eliyle müdahale edip etmediğini kontrol eden hakem, kararını pozisyonda penaltı olmadığı yönünde verdi. Ancak bu karar, ortalığı karıştırmaya yetti. Manchester United cephesi, Hudson-Odoi’nin topa eliyle müdahale ettiğinin açık bir şekilde göründüğünü belirterek, penaltılarının verilmediğini iddia etti.

“ÜÇ PUANIMIZI ÇALDI”

İngiltere’de ülke gündemine oturan tartışmalı karar sonrası iki takım taraftarları sosyal medyada büyük gerginlik yaşadı. Karşılaşma sonrası tartışmalı karar hakkında fikri sorulan Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solksjaer, hakemin üç puanlarını çaldığını söyledi. Solksjaer pozisyon hakkında şu yorumu yaptı:

“Pozisyonun penaltı olduğuna dair en ufak bir şüphe bile yok. Hudson-Odoi ceza sahası içinde topa eliyle müdahale ediyor. VAR da hakemi uyarıyor ve pozisyonu izlemesini tavsiye ediyor. Oyunu durdurup, pozisyonu ekranda defalarca izledikten sonra nasıl penaltı kararı verilmez anlayamadım. Chelsea’li futbolcular topun bizim oyuncumuzun eline çarptığı şeklinde itirazda bulunuyorlar. Ancak görüyoruz ki top Hudson-Odoi’nin eline çarpıyor. VAR’da izleyip, penaltı kararı veremeyen hakem, üç puanımızı çaldı.”

“HAKEM PENALTI VEREMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ”

Manchester United’ın savunma oyuncusu Luke Shaw, karşılaşmanın ardından Sky Sports’a verdiği demeçte, hakem Stuart Attwell ile kaptanları Harry Maguire arasında geçen konuşmayı paylaştı.

Hakemin, Maguire’e VAR incelemesi sonrasında verdiği kararın nedenini anlatırken “Bir elle oynama gördüm ancak bunun Hudson-Odoi tarafından mı yoksa Greenwood tarafından yapıldığını anlayamadım. Daha sonra hakem oyunu durdurarak pozisyonu izledi. Sonra da penaltı vermedi. Kararını Maguire’e anlatırken de ‘Eğer penaltı çalarsam bu pozisyon çok konuşulur’ dediğini duydum” ifadelerini kullandı.

Shaw, hakemin penaltı kararı vermeyecekse oyunu neden durdurduğuna da anlam veremediğini sözlerine eklerken “Demek ki penaltı olduğu için VAR uyarısı gelmiş. Yoksa neden oyunu durdurdu. Biz atağımızı devam ettirebilirdik. Hem atağımızı kesti hem de penaltı vermedi. Ne olduğunu anlamadım” şeklinde konuştu.

PREMIER LİG’DEN AÇIKLAMA

Premier Lig yönetimi, tartışma yaratan pozisyon ile ilgili bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada “VAR hakemi uyararak üzerine düşeni yapmıştır. Sahada son karar hakeme aittir. Hakem de pozisyonda topun iki futbolcu arasında sıkıştığına ve Hudson-Odoi’nin elinin topa gitmediğine karar vermiştir” değerlendirmesinde bulunuldu.

Chelsea Teknik Direktörü Tomas Tuchel ise, pozisyon ile ilgili “Topun Greenwood’un eline çarptığını görüyoruz. Bu neden bir VAR müdahalesi gerektiriyor? Hakem neden bu pozisyonu izlemek zorunda kaldı? Neden pozisyon kontrol edildi? Neyse ki penaltı kararı vermedi. Bu işleri çok daha kötü bir noktaya taşırdı” yorumunu yaptı.