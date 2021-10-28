Dairon Asprilla’dan ceza sahası dışından röveşata golü!
Portland Timbers forveti Dairon Asprilla, San Jose Earthquakes'i 2-0 yendikleri maçta ceza sahası dışından röveşata golü attı.
Amerika Ligi MLS’te oynanan Portland Timbers-San Jose Earthquakes karşılaşmasında futbol sahalarında ender görülecek bir gol atıldı.
Play-off yarışı veren Timbers, rakibini 2-0 yenerek 3 puanı alırken takımının ikinci golünü atan Dairon Asprilla maça damga vurdu.
Earthquakes kalecisi Marcinkowski’nin topu elinden kaçırmasıyla ceza sahasına seken topu hava kaldırıp röveşata vuruşu yapan Asprilla, rakip fileleri havalandırdı!
Sosyal medyadan paylaşılan gol binlerce beğeni ve paylaşım aldı.
Are you kidding?!
Dairon Asprilla with a spectacular finish! pic.twitter.com/2qHuvHIGs0
— Major League Soccer (@MLS) October 28, 2021