Danimarka Rusya’yı farklı geçti! Mucize gerçek oldu

Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) B Grubu’nda ilk iki maçını kaybeden ve 0 (Sıfır) puanla üçüncü maçlara son sırada giren Danimarka, Rusya karşısında 4-1 galip geldi. Bu galibiyet sonrası Belçika’nın da Finlandiya’yı 2-0 yenmesiyle grubu ikinci sırada tamamlayan Danimarka, bir üst tura yükseldi.

Grubun ilk maçında yıldız futbolcusu Christian Eriksen’in kalbinin durmasıyla şoke olan, aynı gün devam ettirilen ve tek kale oynadığı maçta Finlandiya’nın tek şutunun gol olmasıyla mağlup olan, ikinci maçında da Belçika’ya yenilen Danimarka, tüm olumsuzlukları Rusya karşısında tersine çevirdi. Maç boyunca çok etkili bir hücum takımı görüntüsü veren, rakibini şut yağmuruna tutan Danimarka, 4-1 kazanarak averajla grubun ikinci sırasına yerleşti.

İKİNCİ YARIDA FARKA KOŞTU

Maça hızlı başlayan Danimarka, peş peşe ataklarla Rusya savunmasını zorlamaya başladı. Aradığı golü 38. dakikada bulan Danimarka, Mikkel Krogh Damsgaard’ın şık vuruşuyla öne geçmeyi başardı. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Danimarka, tur için umutlandı. İkinci yarıya da iyi başlayan Danimarka, Yussuf Yurary Poulsen’in 59. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkardı.

Farkı azaltmak için risk almaya başlayan Rusya, 70. dakikada Artem Dzyuba’nın penaltıdan attığı golle skoru 2-1 yaptı. Ancak Rusya’nın umutları sadece 9 dakika sürdü. 79. dakikada sahneye çıkan Andreas Bodtker Christensen, farkı yeniden ikiye çıkardı. 82. dakikada Joakim Maehle Pedersen’in golü maçın skorunu belirledi.

Bu farklı galibiyetle grupta ilk üç puanına ulaşan Danimarka, averajını da düzeltince grubu ikinci sırada tamamladı. Rusya ise 3 puanla son sırada yer aldı.

BELÇİKA ECEL TERLERİ DÖKTÜ

Grubun en güçlü takımı olarak gösterilen Belçika ise, oldukça zorlandığı maçta Finlandiya’yı 2-0 yenmeyi başardı. Bu galibiyetle grupta üçte üç yaparak lider olarak tur atlayan Belçika’nın gollerini Lukas Hradecky (Kendi kalesine) ve Romelu Lukaku kaydetti.

Maç boyunca topa sahip olan, kapalı Finlandiya savunmasını açmaya çalışan, ancak kaleci Hradecky’yi bir türlü geçemeyen Belçika, ilk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında bulduğu gollerle galip geldi. 74. dakikada direkten dönen top sonrası Hradecky’nin kendi kalesine attığı golle öne geçen Belçika, Lukaku’nun 81. dakikadaki golüyle sonuca gitti.

Bu galibiyetle grupta 9 puana ulaşan Belçika, lider olarak çıkmayı başarırken, Finlandiya 3 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Finlandiya, gruptan çıkmak için diğer gruplardaki maçların sonuçlarını bekleyecek. Finlandiya, en iyi dört üçüncü arasına girebilirse tur atlamayı başaracak.