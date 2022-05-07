Domenec Torrent: Sakatlıklardan dolayı doğaçlamaya gittik

Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent, Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray’da Teknik Direktör Domenec Torrent, 0-0 biten Başakşehir maçının ardından açıklama yaptı. İspanyol teknik adam, “Bence çok dengeli bir maçtı. İlk yarıda daha iyi olduğumuzu söyleyebilirim. Biraz daha üstündük. Ama ikinci yarıda da daha çok pozisyon bulduk diyebilirim” dedi.

Torrent, “Şu anda ligde en formda takımlarından birine karşı oynadık. Antrenörleri Emre’yi tebrik ederim. Biraz da sakatlıklardan dolayı oyuncular konusunda doğaçlamaya gitmek durumunda kaldık. Fakat oynadıklarından ben memnunum” ifadelerini kullandı.

‘OMAR ZOR GÖZÜKÜYOR’

60 yaşındaki teknik adam son olarak, Omar ve Marcao’nun haftaya oynayıp oynamayacağı şeklinde gelen soruya, “Haftaya çok zor gözüküyor Omar. Marcao, yavaş yavaş antrenman yapmaya başladı. Omar başlamadı, önümüzdeki hafta maçın hangi gün olduğu da önemli oynayabilmesi için” cevabını verdi