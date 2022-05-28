Dünyada ses getirmişti! 70 tırla ekipman taşındı

Dünyada ses getiren Trabzonspor'un şampiyonluk kutlamaları için İstanbul'dan Trabzon'a 70 tırla ekipman taşındığı açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig 2021-2022 futbol sezonu şampiyonu Trabzonspor’un kutlamaları son yıllarda Türkiye’de gerçekleştirilen en görkemli organizasyonlar arasında yerini aldı. 14 Mayıs’ta Trabzon’da gerçekleştirilen kutlamanın sadece teknik ekipmanı için İstanbul’dan Trabzon’a 70 tır gitti.

Kurulumun 7 gün sürdüğü şampiyonluk kutlaması için 500’ün üzerinde kişi gece gündüz çalıştı. Kupa Seremonisi için oluşturulan 500 metrekarelik platform da dünyada bugüne kadar kurulan en büyük platformlardan biri oldu. İstanbul’dan 70 TIR ile malzemelerin taşındığı Trabzon’daki kutlama için 500 kişilik bir ekip gece gündüz çalışırken Trabzon Şenol Güneş Spor Kompleksi’ndeki organizasyona 45 bin kişi katıldı.