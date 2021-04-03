Eksikleri çok olan Galatasaray, Hatay’da 3 puan arıyor

Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray bugün saat 19.00'da deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Fatih Terim ile Yardımcı Antrenör Ümit Davala, cezalı oldukları için yedek kulübesinde yer alamayacak. Takımın başında Yardımcı Antrenör Levent Şahin olacak. Galatasaray’da ayrıca 5 oyuncu forma giyemeyecek. Stoperler Marcao ve Luyindama ile sağ bek Yedlin, cezaları nedeniyle yok. Taylan ve Emre Kılınç izolasyon sürecinde. Kerem Aktürkoğlu da sakat. Savunmanın ortasında Donk'un partneri genç Nijeryalı Ozornwafor olacak.

AYDINUS’UN YERİNE BİTİGEN

Hatayspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın hakemi değişti. Fırat Aydınus'un yerine Abdulkadir Bitigen atandı. Aydınus'un corona virüs testinin pozitif çıkması üzerine bu değişikliğin yapıldığı öğrenildi. Galatasaray'ın en son 2 Kasım 2018'de oynadığı ve 2-2 berabere kaldığı Fenerbahçe derbisinde görev alan Aydınus, sarı-kırmızılı kulübün tepkisini çekmişti.

DEPLASMAN KORKUSU

Galatasaray bu sezon deplasmanda 15 maça çıktı; 10 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 5 kez de mağlup oldu. Aslan bu maçlarda 25 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 14 gol gördü. Sarı-kırmızılılar son dış saha müsabakasında Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.

İKİ FUTBOLCU SINIRDA

Sarı-kırmızılı takımda iki futbolcu kart sınırında bulunuyor. Babel ile Etebo, Hatayspor karşısında sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, Fatih Karagümrük maçında görev alamayacak.

MUHTEMEL 11’LER

Hatayspor: Munir, Popov, Santos, Yusuf, Mesut, Aabid, Riberio, Akintola, Kamara, Traore, Diouf,

Galatasaray: Muslera, Linnes, Ozornwafor, Donk, Saracchi, Etobo, Fernandes, Emre Akbaba, Feghouli, Onyekuru, Falcao

Saat: 19.00

Stat: Antakya Atatürk

Hakem Abdulkadir Bitigen