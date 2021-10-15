Emre Belözoğlu Beşiktaş’ı devirdi! Dikkat çeken gol sevinci…

Medipol Başakşehir yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk maçta son şampiyon Beşiktaş'ı devirdi. Oldukça coşkulu bir oyun ortaya koyan ev sahibinde gol sevinçleriyle ve oyuna hamleleri ile maça damga vuran isim Emre Belözoğlu oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Süper Lig’in 9. haftasında Medipol Başakşehir sahasında son şampiyon Beşiktaş’ı 3-2 mağlup etti. Müthiş bir mücadeleye ve heyecana sahne olan 5 gollü maçta ev sahibi ekibin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu yeni takımı ile ilk galibiyetini aldı.

Aykut Kocaman ile yolların ayrılmasının ardından eski takımı Medipol Başakşehir’in başına geçen Belözoğlu kritik haftada devraldığı takımına ilk haftadan 3 puan sevinci yaşattı. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanan maçın 41. dakikasında Medipol Başakşehir, Okaka’nın golüyle 1-0 öne geçerken Belözoğlu büyük sevinç yaşadı.

YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERLE ETKİLİ OLDU

Golün ardından tribüne dönen Belözoğlu, el işaretiyle golü ailesine armağan etti. Yoğun yağmur altında oynanan ikinci yarıda da 2 gol bularak maçı kazanan Başakşehir’de tribünler uzun süre Emre Belözoğlu tezahüratları yaptı. Yardımcısı Selçuk Şahin ile birlikte yedek kulübesinde oldukça heyecanlı olduğu gözlenen Belözoğlu, sık sık oyuncularına da uyarılarda bulundu. Yaptığı değişikliklerle de maçın seyrine pozitif anlamda katkılar yapan Emre Belözoğlu ilk maçında tam not aldı.

Maçın bitimiyle saha ortasına gelen Emre Belözoğlu alkışlar arasında tribünleri selamladı. (FOTOĞRAFLAR: Fatih Erdoğdu)