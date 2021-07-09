EURO 2020 finalinde seyirci krizi! İtalyanlar’a gelmeyin çağrısı…

Avrupa Futbol Şampiyonası’nda İspanya’yı saf dışı bırakarak adını finale yazdıran İtalya’da seyirci krizi yaşanıyor… 11 Haziran Pazar günü Londra’da bulunan Wembley Stadyumu’nda oynanacak tarihi final öncesi İtalya ve İngiltere hükümetleri karşı karşıya geldi. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası finali oynayacak olan İngiltere’de 90 bin kişi kapasiteli Wembley Stadyumu’nda kısıtlama nedeniyle 60 bin kişilik kontenjan açıldı. İngiliz taraftarlar tarihe geçecek final öncesi bu sayının artırılmasını talep etse de hükümet kapasite artırımına gitmeyeceğini açıkladı.

‘CEVAP GELMESİNLER, KOLAY SORU’

İngiltere’nin corona virüsü salgını nedeniyle İtalya’dan ülkeye gelecek olanlara 10 günlük karantina uyguluyor olması da yeni bir seyahat krizine neden oldu. İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Pazar gecesi İngiltere ile İtalya arasında oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası final maçında gelmemeleri yönünde uyarıda bulundu.

Shapps, İtalyanların maça gelip gelmeyecekleri sorusuna, “Cevap gelmesinler, kolay soru” yanıtını verdi. İngiliz Ulaştırma Bakanı, eğer İtalyan futbolseverlerin İngiltere’ye sadece futbol için geldiği tespit ederlerse ülkeye giriş izni vermeyeceklerini söyledi. Bu açıklamanın ardından birçok özel ve tarifeli uçağın programlarını iptal ettiği öğrenildi.

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9 BİN İTALYAN BEKLENİYOR

Pazar günü saat 22.00’de Wembley’de oynanacak Avrupa Futbol Şampiyonası finalini 60 bin taraftarın takip etmesi, bunlardan 9 bini daha önceden İngiltere’de bulunan İtalyan taraftarlardan oluşması bekleniyor.