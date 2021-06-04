EURO 2020 öncesi Uğurcan Çakır fırtınası! ‘Asist kralı’

A Milli Takım EURO 2020 öncesi son hazırlık maçında Moldova’yı Almanya’da 2-0 mağlup etti. Teknik direktör Şenol Güneş, Gine ile oynanan maçtaki ilk 11’inin tamamını değiştirdi.

EURO 2020’de İtalya ile oynanacak açılış maçının provası niteliğindeki kadroda Güneş kaleyi Uğurcan Çakır’a emanet etti. Genç file bekçisi ilk kritik kurtarışını 30. dakikada yaptı. Moldova’nın tehlikeli atağında Merih’e çarpan top kontrpiyede bıraksa da Uğurcan harika bir kurtarışa imza attı.

36’da ceza sahası dışından sert ve falsolu gelen topu da müthiş bir refleksle kornere çelmeyi başaran Uğurcan ilk yarıda rakibin 3 isabetli şutta gol bulmasına izin vermedi.

GOL CENGİZ’DEN ASİST UĞURCAN’DAN

58’de Burak Yılmaz ile öne geçen Milli Takım’da rahatlatan gol Cengiz Ünder’den, asisti ise Uğurcan Çakır’dan geldi. Kurtarışlarını asistle süsleyen yıldız kaleci gecenin en çok konuşulan ismi haline gelerek EURO 2020 öncesi müthiş bir güven tazeledi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan eski kaptanlardan Nihat Kahveci Uğurcan Çakır’ın performansı sonrasında şu ifadeleri kullandı: “Ben Uğurcan’a, Buffon diyorum. Kaleye az topun geldiği böyle maçlar, kaleciler için zordur. Devre ortasına kadar Uğurcan’ı görmedik. Sonra 2 güzel kurtarış yaptı. Bu da Uğurcan’ın ne kadar konsantre olduğunu gösteriyor. Estetik kurtarışlar yaptı.”

Reflekslerinin yanından ayaklarına olan hakimiyetiyle de ön plana çıkan Uğurcan Çakır için ‘asist kralı’ benzetmeleri yapıldı. Daha önce Mayıs 2018’de oynanan Karabükspor karşısında Yusuf Yazıcı’ya asist yapan Uğurcan, Eylül 2019’daki Beşiktaş maçında ve Şubat 2021’deki Yeni Malatyaspor mücadelesinde Nwakaeme’ye asist yapmıştı.

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2018’DEN BU YANA İLK KEZ

25 yaşındaki bordo mavililerin kalecisi milli takımdaki ilk asistini de Moldova karşısında Cengiz Ünder’e yapmış oldu. Moldova maçında Cengiz Ünder’in attığı golde pası veren oyuncu olan Uğurcan Çakır, Serkan Kırıntılı’dan (Haziran 2018 vs Rusya) bu yana Türkiye formasıyla asist yapan ilk kaleci oldu. Maçta 5 kurtarışa imza atan ve 1 asist yapan Uğurcan 7.8 reyting puanıyla maçın adamı oldu. İşte maçın ardından Uğurcan Çakır için yapılan sosyal medya paylaşımları: