EURO 2020’nin en iyi ilk 11’i belli oldu

Finalde İngiltere’yi penaltılar sonucunda eleyerek kupanın sahibi olan İtalya’dan 5 oyuncu kadroda kendisine yer bulurken, finalist İngiltere’de ise 3 oyuncu en iyi 11’e girmeyi başardı. EURO 2020’nin resmi internet sitesinden açıklanan ve UEFA’nın teknik gözlemciler ekibi tarafından belirlenen ilk 11’de yer alan isimler şu şekilde:

Gianluigi Donnarumma (İtalya), Kyle Walker (İngiltere), Leonardo Bonucci (İtalya), Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Spinazzola (İtalya), Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya), Federico Chiesa (İtalya), Raheem Sterling (İngiltere), Romelu Lukaku (Belçika)

Introducing the official Team of the Tournament for #EURO2020

Who would be your captain? pic.twitter.com/goGLi6qQzj

