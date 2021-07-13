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EURO 2020’nin en iyi ilk 11’i belli oldu

EURO 2020nin sona ermesinin ardından turnuvanın en iyi ilk 11'i açıklandı.

Güncellenme: 13:10, 13/07/2021
Spor HaberleriFutbol
EURO 2020’nin en iyi ilk 11’i belli oldu

Finalde İngiltere’yi penaltılar sonucunda eleyerek kupanın sahibi olan İtalya’dan 5 oyuncu kadroda kendisine yer bulurken, finalist İngiltere’de ise 3 oyuncu en iyi 11’e girmeyi başardı. EURO 2020’nin resmi internet sitesinden açıklanan ve UEFA’nın teknik gözlemciler ekibi tarafından belirlenen ilk 11’de yer alan isimler şu şekilde:

Gianluigi Donnarumma (İtalya), Kyle Walker (İngiltere), Leonardo Bonucci (İtalya), Harry Maguire (İngiltere), Leonardo Spinazzola (İtalya), Pierre-Emile Hojbjerg (Danimarka), Jorginho (İtalya), Pedri (İspanya), Federico Chiesa (İtalya), Raheem Sterling (İngiltere), Romelu Lukaku (Belçika)

Yayınlanma Tarihi:13:09,