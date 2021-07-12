EURO 2020’nin finaline damga vuran penaltılar İngiltere’de olay oldu

EURO 2020’nin normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan final maçında İngiltere’ye penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan İtalya, kupanın sahibi oldu. Gök Mavililer EURO 1968’den sonra ikinci kez zafere ulaşırken İngilizler kaçırılan penaltılarla büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Büyük turnuvalarda daha önce de penaltı tramvası bulunan İngiltere EURO 2020 finalinde olası bir penaltı senaryosu nedeniyle çok büyük çekinceler içerisindeydi.

PENALTI STRATEJİSİ İŞE YARAMADI

Bu nedenle teknik direktör Gareth Southgate takımı uzun süredir penaltı stratejisi üzerine çalıştırıyordu. Deneyimli teknik adam normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın ardından penaltı atışları öncesi taktik değişikliğini devreye soktu. Eşitlik bozulmayınca İngiltere’de çift hamle birden geldi ve Marcus Rashford ve Jadon Sancho, karşılaşmanın son dakikasında penaltı atışları düşünülerek oyuna dahil oldu.

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Ancak film Southgate’in istediği gibi bitmedi… Takımın golcüsü Harry Kane ve Maguire penaltılarda gol atmayı başarırken oyuna penaltı için aldığı Rashford ve Jadon Sancho atışları kaçırdı. Son penaltıda topun başına gelen Bukayo Saka da İtalyan kaleci Donnarumma’ya takılınca büyük bir yıkım oldu.

Tarihi bir fırsatı tepen İngiltere’de penaltı kaçıran Sancho ve Saka gözyaşlarına boğulurken onları oyuna alan teknik direktör Southgate teselli etti.

SORUMLULUĞUN VERİLDİĞİ İSİMLERİN YAŞ ORTALAMASI…

İngiltere’nin büyük bir yıkıma uğradığı gecede Gareth Southgate’in penaltıcı tercihleri gecenin en çok tartışılan olayı oldu. Oyuna penaltılar için aldığı 2 oyuncunun da atışı kaçırmasıyla Southgate’e tepki yağdı.

Böylesine kritik bir anda penaltılar için acemi oyuncuların tercih edildiğini düşünen İngilizler sorumluluk verilen oyuncuların yaş ortalaması üzerinden yoğun eleştirilerde bulundu. 23 yaşındaki Rashford, 21 yaşındaki Sancho ve 19 yaşındaki son penaltıcı Bukayo Saka’nın turnuvada az süre almalarına rağmen böylesi bir sorumluluğun altına itilmesi tartışma konusu oldu.

Oyundan çıkarılan Raheem Sterling, Jack Grealish ve Luke Shaw gibi tecrübeli isimlerin yerine kariyerinde sadece 2 penaltı kullanan Bukayo Saka’ya son penaltının bırakılması Ada’da olay oldu.

SOUTHGATE HEDEF TAHTASINA OTURTULDU

Maçtan sonra gelen eleştiriler üzerine açıklamalarda bulunan teknik direktör Southgate şu ifadelerle oyuncularını ve tercihlerini savundu:

“Beraber kazanıp, beraber kaybediyoruz. Penaltı atışlarına çalıştık. Son kararı ben veriyorum. Bu akşam bizim lehimize gelişmedi. Sahadaki en iyi oyuncuların atışları kullandığını biliyoruz. Oyun içerisinde de benzer durumlar yaşadığımızı biliyorum. Sorumluluğu ben üstleniyorum. Kimseyi suçlayamayız. Saka, çok sevilen bir oyuncu. Yıldız olmaya devam edecek. Bu akşam da performansı gayet iyiydi. Kendisini desteklemeliyiz. Kendisine yardım etmeliyiz. Eminim ki dışarıda çok destek görecektir. Daha önce kulüplerinde uzun vadede ne yaptıklarına baktık oyuncuların. Bu şekilde değerlendirdi. Rusya’da bu işe yaradı ancak bu akşam işe yaramadı. Oyuncular şu anda gayet sessizler. Ben kendilerine teşekkür ettim yaptıkları için. Kendimizi suçlu hissetmemiz gereken bir şeyin olmadığını ifade ettim. Birlikte kazanıp, birlikte kaybettiğimizi ifade ettim. Başları dik bir şekilde yürüyebileceklerini ifade ettim. Böyle bir akşamı yaşamamın büyük bir fırsat olduğunu ifade ettim.”

Kaçan penaltılarla kupayı İtalya’ya bırakan İngilizler’de sosyal medyada da çığ gibi tepki geldi. Tercihleri sebebiyle eleştirilen Southgate’e yüklenen taraftarlar şu tweetlerle tecrübeli teknik adamı suçladı;

”Ülke için en kritik penaltıyı neden Saka’nın kullanmasına karar verirsin. Çok aptalca bir karar.”

”En kritik penaltıyı 19 yaşındaki Saka’ya attırmak mı? Bence Southgate kötü sinyaller veriyor. Saka için çok üzgünüm ona neden böyle bir tuzak kurdu ki acaba.”

IRKÇI SALDIRILARLA YÜKLENDİLER

Öte yandan final maçında penaltıları kaçıran İngiltere’nin siyahi oyuncuları Marcus Rashford, Jadon Sancho ve Bukayo Saka’ya sosyal medya üzerinden ırkçı saldırılar yapıldı. Irkçı saldırılara en fazla maruz kalan isim ise son penaltıyı kaçıran Arsenal’in 19 yaşındaki yıldızı Bukayo Saka oldu. Saka’ya sosyal medyadan ‘Nijerya’ya dön, buradan git’ şeklinde mesajlar ve ırkçı emojiler gönderildi.

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İngiltere Futbol Federasyonu konuyla ilgili gerekli hamlelerin yapılacağını duyururken İngiltere Başbakanı Boris Johnson da sosyal medya hesabından ırkçı mesajları kınadı. Johnson, “İngiltere takımı, sosyal medyada ırksal olarak suistimal edilmeyi değil, kahraman olarak övülmeyi hak ediyor. Bu korkunç istismarın sorumluları kendilerinden utanmalıdır” dedi.