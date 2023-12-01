EURO 2024 kura çekimi ne zaman, Türkiye kaçıncı torbada?
2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekimi için Hamburg'a çevrildi. Turnuvaya elemelerden katılacak 20 takım belli olurken, 4 takım ise play-off ile belli olacak. EURO 2024 grup kura çekimi, 2 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek, Türkiye kurada ikinci torbada yer alacak.
Türkiye A Milli futbol takımının grubunu lider tamamlayarak katılmaya hak kazandığı EURO 2024 için geri sayım başladı. Futbol severlerin heyecanla beklediği Euro 2024, 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.
EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
EURO 2024'te İlk maçlar 14 Haziran 2024 tarihinde oynanacak. Eleme maçları ise 29 Haziran ila 14 Temmuz arasında gerçekleşecek.
Final maçı ise 14 Temmuz'da oynanacak.
EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Eleme grubundan çıkan takımlar için EURO 2024 grup kuraları, 2 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00’da çekilecek.
EURO 2024 TORBALARI: TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?
|Torba
|Takım
|1
|Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika
|2
|Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya
|3
|Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya
|4
|İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play-off’tan gelecek 3 takım
EURO 2024'E KATILMAYA HAK KAZANAN TAKIMLAR HANGİLERİ
Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonasında yer alacak takımlar belli oldu. Ev sahibi Almanya’nın yanı sıra elemelerde 10 grupta mücadele edip ilk 2 sırayı alan Türkiye, Belçika, Fransa, Portekiz, İspanya, İskoçya, Avusturya, İngiltere, Macaristan, Slovakya, Arnavutluk, Danimarka, Hollanda, Romanya, İsviçre, Sırbistan, Çekya, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan şampiyonaya katılmaya hak kazandı.
Play-off etabına katılacak takımlar ise şöyle:
Bosna Hersek
Estonya
Finlandiya
Gürcistan
Yunanistan
İzlanda
İsrail
Kazakistan
Lüksemburg
Polonya
Ukrayna
Galler
EURO 2024 GRUP AŞAMASI FİKSTÜRLERİ
14 Haziran
Almanya (A1) vs A2 ( Münih , 21:00 CEST)
15 Haziran
B1 vs B2 ( Berlin )
B3 vs B4 ( Dortmund )
A3 vs A4 ( Köln )
16 Haziran
C3 vs C4 ( Gelsenkirchen )
D1 vs D2 ( Hamburg )
C1 vs C2 ( Stuttgart )
17 Haziran
D3 vs D4 ( Düsseldorf )
E1 vs E2 ( Frankfurt )
E3 vs E4 ( Münih )
18 Haziran
F3 vs F4 ( Leipzig )
F1 vs F2 ( Dortmund )
19 Haziran
B2 vs B4 ( Hamburg )
A2 vs A4 ( Köln )
Almanya (A1) vs A3 ( Stuttgart )
20 Haziran
B1 vs B3 ( Gelsenkirchen )
C2 vs C4 ( Frankfurt )
C1 vs C3 ( Münih )
21 Haziran
D1 vs D3 ( Berlin )
D2 vs D4 ( Leipzig )
E2 vs E4 ( Düsseldorf )
22 Haziran
F2 vs F4 ( Hamburg )
F1 vs F3 ( Dortmund )
E1 vs E3 ( Köln )
23 Haziran
A4 vs Almanya (A1) ( Frankfurt )
A2 vs A3 ( Stuttgart )
24 Haziran
B2 vs B3 ( Leipzig )
B4 vs B1 ( Düsseldorf )
25 Haziran
D2 vs D3 ( Berlin )
D4 vs D1 ( Dortmund )
C4 vs C1 ( Köln )
C2 vs C3 ( Münih )
26 Haziran
F4 vs F1 ( Hamburg )
F2 vs F3 ( Gelsenkirchen )
E2 vs E3 ( Frankfurt )
E4 vs E1 ( Stuttgart )
27 ve 28 Haziran'daki dinlenme günleri
EURO 2024 MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?
EURO 2024 bilet fiyatları şu şekilde; Grup aşaması maçları bilet fiyatları 30 Euro'dan başlıyor, Son 16 turu bilet fiyatları 50 Euro'dan başlıyor, Çeyrek final maçları bilet fiyatları 60 Euro'dan başlıyor, Yarı final maçları 80 Euro'dan başlıyor, final maçı bilet fiyatı 95 Euro'dan başlıyor.