EURO 2024 kura çekimi ne zaman, Türkiye kaçıncı torbada?

2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemelerinin tamamlanmasıyla birlikte gözler kura çekimi için Hamburg'a çevrildi. Turnuvaya elemelerden katılacak 20 takım belli olurken, 4 takım ise play-off ile belli olacak. EURO 2024 grup kura çekimi, 2 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek, Türkiye kurada ikinci torbada yer alacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Türkiye A Milli futbol takımının grubunu lider tamamlayarak katılmaya hak kazandığı EURO 2024 için geri sayım başladı. Futbol severlerin heyecanla beklediği Euro 2024, 14 Haziran 2024 tarihinde başlayacak.

EURO 2024 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EURO 2024'te İlk maçlar 14 Haziran 2024 tarihinde oynanacak. Eleme maçları ise 29 Haziran ila 14 Temmuz arasında gerçekleşecek.

Final maçı ise 14 Temmuz'da oynanacak.

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Eleme grubundan çıkan takımlar için EURO 2024 grup kuraları, 2 Aralık 2023 tarihinde saat 18.00’da çekilecek.

EURO 2024 TORBALARI: TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA?

Torba Takım 1 Almanya, Portekiz, Fransa, İspanya, İngiltere, Belçika 2 Türkiye, Macaristan, Danimarka, Arnavutluk, Romanya, Avusturya 3 Hollanda, İskoçya, Slovenya, Hırvatistan, Slovakya, Çekya 4 İtalya, Sırbistan, İsviçre, Play-off’tan gelecek 3 takım

EURO 2024'E KATILMAYA HAK KAZANAN TAKIMLAR HANGİLERİ

Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonasında yer alacak takımlar belli oldu. Ev sahibi Almanya’nın yanı sıra elemelerde 10 grupta mücadele edip ilk 2 sırayı alan Türkiye, Belçika, Fransa, Portekiz, İspanya, İskoçya, Avusturya, İngiltere, Macaristan, Slovakya, Arnavutluk, Danimarka, Hollanda, Romanya, İsviçre, Sırbistan, Çekya, İtalya, Slovenya ve Hırvatistan şampiyonaya katılmaya hak kazandı.

Play-off etabına katılacak takımlar ise şöyle:

Bosna Hersek

Estonya

Finlandiya

Gürcistan

Yunanistan

İzlanda

İsrail

Kazakistan

Lüksemburg

Polonya

Ukrayna

Galler

EURO 2024 GRUP AŞAMASI FİKSTÜRLERİ

14 Haziran

Almanya (A1) vs A2 ( Münih , 21:00 CEST)

15 Haziran

B1 vs B2 ( Berlin )

B3 vs B4 ( Dortmund )

A3 vs A4 ( Köln )

16 Haziran

C3 vs C4 ( Gelsenkirchen )

D1 vs D2 ( Hamburg )

C1 vs C2 ( Stuttgart )

17 Haziran

D3 vs D4 ( Düsseldorf )

E1 vs E2 ( Frankfurt )

E3 vs E4 ( Münih )

18 Haziran

F3 vs F4 ( Leipzig )

F1 vs F2 ( Dortmund )

19 Haziran

B2 vs B4 ( Hamburg )

A2 vs A4 ( Köln )

Almanya (A1) vs A3 ( Stuttgart )

20 Haziran

B1 vs B3 ( Gelsenkirchen )

C2 vs C4 ( Frankfurt )

C1 vs C3 ( Münih )

21 Haziran

D1 vs D3 ( Berlin )

D2 vs D4 ( Leipzig )

E2 vs E4 ( Düsseldorf )

22 Haziran

F2 vs F4 ( Hamburg )

F1 vs F3 ( Dortmund )

E1 vs E3 ( Köln )

23 Haziran

A4 vs Almanya (A1) ( Frankfurt )

A2 vs A3 ( Stuttgart )

24 Haziran

B2 vs B3 ( Leipzig )

B4 vs B1 ( Düsseldorf )

25 Haziran

D2 vs D3 ( Berlin )

D4 vs D1 ( Dortmund )

C4 vs C1 ( Köln )

C2 vs C3 ( Münih )

26 Haziran

F4 vs F1 ( Hamburg )

F2 vs F3 ( Gelsenkirchen )

E2 vs E3 ( Frankfurt )

E4 vs E1 ( Stuttgart )

27 ve 28 Haziran'daki dinlenme günleri

EURO 2024 MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

EURO 2024 bilet fiyatları şu şekilde; Grup aşaması maçları bilet fiyatları 30 Euro'dan başlıyor, Son 16 turu bilet fiyatları 50 Euro'dan başlıyor, Çeyrek final maçları bilet fiyatları 60 Euro'dan başlıyor, Yarı final maçları 80 Euro'dan başlıyor, final maçı bilet fiyatı 95 Euro'dan başlıyor.