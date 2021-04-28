Fatih Terim: Yedlin bildiğiniz gibi Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından dışarı alındı

Süper Lig’in 38. haftasında oldukça zorlandığı maçta İttifak Holding Konyaspor’u 1-0 mağlup eden Galatasaray, lider Beşiktaş ile 6 puanlık farkı korudu. Karşılaşmanın ardından beIN Sports’a konuşan Fatih Terim, üst üste oynanan maçlardan ve Ali Palabıyık ile Suat Arslanboğa’dan şikayet etti.

Şener’in 1 haftada üç maç oynadığını, Linnes’in ise henüz hazır olmadığını belirten Fatih Terim “Pandemi döneminde takım için her an ne olacağını bilemiyorsunuz. Mesela Bugün Martin’i görevlendirdim. Hiç hazır değil ama mecburum. Bir haftada üç maç oynayan ve uzun süredir oynamayan Şener, artık gidemiyordu. Mecburen Martin'i soktum; ama hazır değil. Yedlin bildiğiniz gibi Ali Palabıyık ve Suat Arslanboğa tarafından dışarı alındı. Bazı mevkilerde de bu durum var. Luyindama, Covid-19 testi pozitif çıkınca stoperimiz yoktu. Taylan’ı stopere aldık. Ozornwafor’un da testi pozitif çıktı. Sakatlıklarına haricinde bir de bunlarla uğraşıyorsunuz. Kolay değil. ” dedi.

Son dakikalarda gelen gol ve Emre Akbaba’nın performansı hakkında da konuşan Fatih Terim, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Biraz daha dikkatli olmamız, daha çok pozisyon üretmemiz lazım. İkinci yarı gibi. Mesela o aksiyonların sonucu gol getirmeli size. Daha kısa zamanda gol bulabilirsiniz. Hücum devamlılığı çok önemli. Hücumda devamlılık rakibi de hataya zorlamak demektir. Sizin oyununuzu da o coşkuyla beraber her dakika yükselterek devam ettirmenize yol açar. Şut üstüne şut, sağdan soldan ataklarla rakibin konsantrasyonunu da bozuyorsunuz.

Son dakikalarda da olsa kazanabilmek, vazgeçmemek Galatasaray’ın özelliği. Yarışın içindeyiz. Kolay değil burada bir-iki kez kaybettik, berabere kaldık. Pek alışık değiliz. Onun da psikolojik etkisi olabilir. Baktığım zaman pozisyon vermedik gibi duruyor. O da bizim için sevindirici. Oyuncularımı kutluyorum. Her takım için olduğu gibi bizim için de kolay değil. Çarşamba-pazar, çarşamba-cumartesi, maç oynamak kolay değil.

Şurada kaldı dört maç. O dört maçı da Galatasaray gibi bitirmemiz lazım. Final golleri önemlidir. Bazen çok istersiniz, üç puanı alamazsınız; ama aldığınız bir puan sizi şampiyon yapar. O zaman o puanın önemini anlarsınız. Bunu çok yaşadık. Sırtımız yere gelmeden pes demeyeceğiz. Daha evvel yaptık. Yine yaparız.

Emre Akbaba talihsiz iki ayak kırığı sakatlığı geçirdi. Oradan dönmek çok kolay değil. Emre’yi kazanmamız lazım, çok değişik bir oyuncu. Emre'nin atmasına sevindim. Gol bölgelerinde olan, gole yakın olan, gol kovalayan bir oyuncu.”