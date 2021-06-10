Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı!

Fenerbahçe Kulübü, borçların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili KAP'a açıklamada bulundu.

Güncellenme: 19:55, 10/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe, Bankalar Birliği ile anlaştı!

Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği ile borçların yapılandırılması konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Sarı lacivertli kulübün KAP’a yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

“Şirketimizin T.C. Ziraat Bankası A.Ş., DenizBank A.Ş., Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.’den oluşan konsorsiyum ile imzalamış olduğu 19 Mart 2021 tarihli Finansal Yeniden Yapılandırma Sözleşmesi tahtında yapılandırma ön koşulları yerine getirilmiş ve Şirketimizin bankalara olan borçluluğunun yeniden yapılandırması 10 Haziran 2021 itibariyle tamamlanmıştır.”

İlginizi ÇekebilirFenerbahçe, Marco Silva'yla temasa geçtiFenerbahçe, Marco Silva'yla temasa geçti
DenizBank Fenerbahçe Futbol Türkiye Ziraat Bankası