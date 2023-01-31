Fenerbahçe, Emre Demir’i Barcelona’dan bedavaya aldı

Fenerbahçe, Barcelona forması giyen 19 yaşındaki Emre Demir'i bedelsiz olarak kadrosuna kattı. Fenerbahçe, Emre Demir transferiyle ilgili açıklamayı resmi internet sitesinden yaptı.

Sozcu.com.tr

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Fenerbahçe Kulübü, Barcelona forması giyen genç oyuncu Emre Demir'in transferi için kulübü ve oyuncu ile anlaşma sağladı. Genç oyuncu bedelsiz olarak Fenerbahçe’ye transfer oldu.

Süper Lig tarihinin en genç golcüsü (15 yıl, 9 ay, 25 gün) olan Emre Demir, Kayserispor altyapısında yetişti ve 2019’da profesyonel oldu. Başarılı futbolcu, sezon başında 2 milyon Euro bedelle Barcelona’nın B takımına transfer edilmişti. Emre Demir ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, “Emre Demir'e kulübümüze hoş geldin diyor; hedeflerimiz yolunda çubuklu formamızla nice başarılar diliyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ailemize hoş geldin Emre Demir! pic.twitter.com/NjRBB8kuzS — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) January 31, 2023

“KADERİMİZDE VARMIŞ”

İmza töreninde konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, genç oyuncunun transferiyle ilgili, “Bizi mutlu eden bir transfer. Türk oyuncu merkezli takım kurma hevesimiz hiç bitmiyor. Hem yaş olarak, hem de yetenek olarak tartışılacak bir profil değil. Daha önce de kadromuza katmak için refleksimiz olmuştu. Kendisi Avrupa'ya gitmişti. Kaderimizde varmış, onun da kaderinde Fenerbahçe varmış. Geleceğe çok büyük bir yatırım olarak görüyoruz. Kendisine de Fenerbahçe ve milli takım forması altında üstün başarılar diliyorum.” dedi.

EMRE DEMİR: “FENERBAHÇE SENİ İSTİYOR DİYİNCE…”

Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra duygularını paylaşan Emre Demir de, “Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana ‘Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum.” şeklinde konuştu.