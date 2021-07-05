Fenerbahçe, Pereira ile ilk kez çalıştı! Serdar Dursun…

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına Düzce Topuk Yaylası Tesisleri’nde devam ederken, buradaki ilk antrenmanına çıktı. Sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü Portekizli Teknik Adam Vitor Pereira ilk kez takımın başında çalışmalarda yer alırken, antrenman öncesinde futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Pereira’nın yardımcıları Filipe Almeida, Luis Silva, Bruno Moura, Antonio Ascensao ve Luis Nedio da çalışmalara başladı.

Antrenmana, milli takımlarda bulunan oyuncuların yanı sıra hafif ağrısı bulunan Nabil Dirar katılmadı. Topla ısınma ile başlayan idman, dar alanda 4 minyatür kale oyun ile devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktiksel çalışmaların yapıldığı belirtildi.

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SERDAR DURSUN’A YAKIN TAKİP

Yeni transfer Serdar Dursun hırslı görüntüsüyle dikkat. Darmstadt ile sözleşmesi sona eren golcü futbolcu, Topuk Yaylası'ndaki çalışmalarda ön plana çıkan isimler arasında yer aldı. Pereira'nın yardımcı antrenörleri tarafından yakın takibe alınan Dursun, bireysel çalışmalarda hırslı bir görüntü çizdi.

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KALECİLER HIRSLI GÖRÜNTÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ

Milli takım kadrosunda olması sebebiyle izinli olan ve çarşamba günü kampa katılması beklenen Altay Bayındır'ın yokluğunda genç kaleciler Berke Özer, Bartu Kulbilge ve Canberk Aydemir, kaleci antrenörü Michael Kraft eşliğinde devam etti. Kraft'ın sürekli uyardığı ve yakından ilgilendiği genç kalecilerin hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Öte yandan tesisin balkonlarına ‘Haklıydık Kazandık’ yazılı bayraklar asılması dikkati çekti.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.