Fenerbahçe’de İsmail Kartal fırtınası! Oluşan puan durumu gündem oldu…

Kadıköy'de lig ikincisi Konyaspor'u 2-1 mağlup ederek hanesine çok kritik bir 3 puan daha yazdıran Fenerbahçe'de adeta İsmail Kartal fırtınası esiyor. Başkan Ali Koç'un yeni sezona yeni hoca ile başlama gündemi devam ederken Kartal'ın gelişi sonrası oluşan puan durumu dikkat çekiyor.

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Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü maçta rakibini 2-1 mağlup ederek lig ikinciliği adına kritik bir galibiyet elde etti. Trabzonspor’un açık ara önde götürdüğü ligde İsmail Kartal göreve geldikten sonra arka arkaya seri puanlar alan sarı lacivertlilerde 10 maçlık periyotta oluşan puan durumu gündeme geldi.

TRABZONSPOR İLE AYNI PUANA ULAŞTI

Fenerbahçe, İsmail Kartal’ın sarı lacivertli takımda göreve gelmesinin ardından oynanan 10 maçlık periyot baz alınarak hazırlanan Süper Lig puan durumunda Trabzonspor ile aynı puanda bulunuyor. Söz konusu 10 maçta 21 puan toplayan Fenerbahçe, +8 averaj elde etti. Aynı şekilde 21 puanı bulunan Trabzonspor’un ise averajı +9.

ZORLU FİKSTÜRDE KAYBETMEDİ

Fenerbahçe’nin İsmail Kartal göreve geldikten sonra hesaplanan puan durumunda Trabzonspor’un yalnızca 1 averaj gerisinde kalmasının yanı sıra bu periyotta oynadığı maçların zorluk dereceleri de dikkat çekti.

Sarı lacivertli ekip bu periyotta ilk 6’da yer alan takımların 4’üyle kozlarını paylaştı ve 2 galibiyet, 2 beraberlik elde etti. Kasımpaşa’yı 2-1, Aytemiz Alanyaspor’u ise 5-2 mağlup eden sarı lacivertli ekip, Trabzonpor ve Fraport TAV Antalyaspor ile ise 1-1 berabere kaldı.

YENİ SEZON TAKIMIN BAŞINDA YOK

Geçici olarak göreve geldikten sonra Süper Lig’in seyrini Fenerbahçe lehine değiştiren İsmail Kartal, yeni sezonda sarı lacivertli takımın başında olmayacak. Başkan Ali Koç düzenlediği basın toplantısında bunu açık olarak dile geitdi. Sarı lacivertli ekibin Joachim Löw başta olmak üzere birçok uluslararası teknik adamla görüşme halinde olduğu biliniyor. Deneyimli çalıştırıcının tüm bunları yerine gelecek yeni teknik direktörün tartışıldığı dönemde yapması ise bir başka hikaye olarak ön plana çıktı.

Konyaspor maçının son dakikalarında Kim Min-jae’nin topu savunmada kazanarak çıktığı kontrada kenardaki enerjisiyle destek olan İsmail Kartal’ın o görüntüsü de gündem oldu. Ülker Stadı’nda yayıncı kuruluşun ekrana getirdiği o görüntülerde Kartal’ın verdiği destek ve coşku dikkat çekti.

Kim Min-jae ve İsmail Kartal’dan beraber kontra atak! #FBvKNY pic.twitter.com/pdqV7PfKdK — beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 20, 2022

SON 6 HAFTADA ZİRVEDE

Sarı lacivertliler ayrıca Aytemiz Alanyaspor’la birlikte Süper Lig’in son 6 haftasında en fazla puan toplayan, en fazla galibiyet alan ve mağlup olmayan takımı konumunda. Bu süreçte 16 puan toplayan Fenerbahçe, 5 kez galip gelmeyi başardı.