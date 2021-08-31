Fenerbahçe’de Mbwana Samatta defteri kapanıyor! Yeni adresi…

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta, sarı lacivertli kulüple yollarını ayırıyor. Performansıyla taraftarların eleştirilerine maruz kalan Samatta, Belçika'ya gitmek üzere. Transferin noktalanması halinde Samatta, Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin rakibi olacak...

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Fenerbahçe’nin geçen sezon Aston Villa’dan 6 milyon Euro’luk satın alma opsiyonuyla kiraladığı Mbwana Samatta, sarı lacivertli formaya veda ediyor. Transfer olduğu günden bu yana beklentilerin altında kalan 28 yaşındaki forvet, Fenerbahçe’de hayal kırıklığı yaratan bir başka forvet Michael Frey’in takım arkadaşı olacak. Fransa’nın Troyes ekibinden gelen teklifi reddeden Samatta, daha önce Genk formasıyla mücadele ettiği Belçika’nın bir başka takımı Antwerp’le anlaşmak üzere. Deneyimli forvetin görüşmeleri gerçekleştirmek üzere Belçika’ya gittiği ve anlaşmanın resmiyete dökülmesi için formalitelerin kaldığı öğrenildi.

Belçika basınında çıkan haberlerde, Antwerp’in Fenerbahçe’ye Samatta için 4 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Belçika ekibi, sezon başında Fenerbahçe’nin tartışmalara neden olan futbolcusu Michael Frey’in bonservisini 2 milyon Euro’ya almıştı. 2018’de Zürih’ten Fenerbahçe’ye transfer edilen Frey, sarı lacivertli kulüpte istenilen performansı sergileyemeyince 2019 yılında Nürberg’e kiralandı. 2020 sezonunu Belçika’nın Waasland-Beveren takımında kiralık olarak geçiren Frey, bu sezon Antwerp formasıyla çıktığı 5 maçta 7 gol attı.

SAMATTA FENERBAHÇE’YE RAKİP OLACAK

Öte yandan Samatta Antwerp’e transfer olması halinde, Fenerbahçe’ye Avrupa Ligi’nde rakip olacak. UEFA Avrupa Ligi’nde D Grubu’nda yer alan Fenerbahçe, Olympiakos ve E. Frankfurt’un yanı sıra Antwerp ile karşı karşıya gelecek. Tanzanyalı futbolcu, sosyal medya hesaplarındaki “Fenerbahçe” ibarelerini de kaldırdı.