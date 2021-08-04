Fenerbahçe’de Sead Kolasinac transferine Mesut Özil formülü

Fenerbahçe'de transfer arayışları hızla devam ederken, Mesut Özil'in eski takım arkadaşı Sead Kolasinac için girişimlerde bulunulduğu ortaya çıktı.

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Fenerbahçe, Arsenal'ın sol beki Sead Kolasinac'ı transfer etmek için düğmeye bastı. Bir süredir gündemde olan 28 yaşındaki Boşnak yıldıza Mesut Özil formülü uygulanacak.

İngiliz kulübüne, oyuncunun maaşını ortak ödeme önerisinde bulunuldu. Özil transferinde Arsenal oyuncunun ücretini ödemiş, sarı-lacivertli kulübün kasasından ilk sezon ücret çıkmamıştı.

Kolasinac'ın maaşı yaklaşık 5.5 milyon Euro. Almanya pasaportlu futbolcu, stoperde de oynayabiliyor ve üçlü savunmaya yakın bir isim…