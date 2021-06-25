Fenerbahçe’den 3 Temmuz’un 10. yılına özel ‘Fener Yolu’

Fenerbahçe Spor Kulübü, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısını düzenlediği Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde, 3 Temmuz sürecinin tarihi günlerinin barkovizyonlarla anlatıldığı Fener Yolu, 2010-11 şampiyonluğunun görüntüleriyle başlıyor. Daha sonra Fenerbahçe taraftarının kumpasa karşı başkaldırısı ve yürüyüşleri veriliyor.

Barkovizyonlarda 2012'deki Süper Final maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde FETÖcü polislerin çocuk, kadın, erkek ayırmadan Fenerbahçeli taraftarlara yönelik biber gazlarıyla ve coplarla saldırısına, 4 Nisan 2015'te Fenerbahçe Futbol A Takımı'nı taşıyan otobüse yapılan silahlı saldırıya dair haber ve görüntülere, dönemin Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın görüntülerine ve Fenerbahçe taraftarlarının Kulübe verdiği desteğe dair videolar da yine ekranlarda gösteriliyor.

Dönemin Fenerbahçe Yöneticisi Ali Koç'un açıklamaları ve Ali Koç'un FETÖ’cü polislerin saldırısına uğrayan taraftarlarımızın yanlarına giderek onlara sahip çıktığı anlar ve Adalete Fener Yak kampanyası da 3 Temmuz Fener Yolu'nda yer buluyor. Fenerbahçe'nin 20 Eylül 2011'de oynadığı ve cezalı olduğu maçta tribünleri dolduran kadınlar ve çocuklar da unutulmuyor.

Fener Yolu'nun zemininde ise 3 Temmuz sürecinde yazılı basında çıkan, Fenerbahçe aleyhine ve tamamen yalan olan haberlerin başlıkları da özel bir yansımayla getiriliyor. Fenerbahçe Kongre Üyeleri, iftira dolu haber başlıklarının üzerine basarak ilerledikleri Fener Yolu sonunda ise Fenerbahçe'ye kumpas kuranlara verilen biner yıllık cezaları ekranda okuyabiliyor. Fener Yolu'nun en sonunda ise Fenerbahçe Kongre Üyelerini 2010-2011 şampiyonluk kupası karşılıyor.

Fenerbahçe Spor Kulübü ayrıca 3 Temmuz'un 10. yılına özel olarak tasarlanan #HaklıydıkKazandık yazılı, 10 yıllık mücadelenin her gününü anlatan bayrağı da üyelerine hediye edecek.