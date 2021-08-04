Fenerbahçe’den ‘yıldız’ kararı: ‘En çok şampiyon olan takımız, artık kullanmayacağız’

Fenerbahçe'den 1959 öncesi dönemle ilgili yeni adım. Sarı-lacivertliler, “28 Türkiye şampiyonluğu ile ‘Türkiye’nin en çok şampiyon olan takımı’ unvanıyla iftihar ediyoruz” mesajıyla formadan sonra logodan da üç yıldızı kaldırdı.

İRFAN YİRMİBEŞ

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Fenerbahçe, TFF'ye yapılan 1959 öncesi şampiyonlukların geçerli sayılması başvurusuna cevap beklerken yeni bir çıkışta bulundu. Futbol takımı formalarındaki logoda yer alan üç yıldızı kaldırtan sarı-lacivertliler, bu hamleyi genele yaydı.

Fenerbahçe, yeni sezonda formaların yanı sıra kulüp armasının da yıldızsız bir şekilde kullanılacağını açıkladı; medya mensuplarından

bu uygulamaya hassasiyet gösterilmesi istendi.

‘TÜZÜKTE YAZDIĞI GİBİ'

9 şampiyonluğun boş gerekçelerle yıldız hesabına eklenmediği vurgulandı. Açıklamada, özetle, “Fenerbahçe, TFF'nin kurulduğu 1923 yılından bugüne kadar kazandığı 28 Türkiye şampiyonluğu kupasını, müzesinde büyük bir gururla sergilemekte; sahip olduğu ‘Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı' unvanıyla iftihar etmektedir… Fenerbahçe olarak mazimize, camiamıza ve Türk futbol tarihine duyduğumuz saygıdan dolayı armamızı tüzüğümüzde yer alan haliyle yıldızsız kullanacağımızı duyururuz” denildi.

FENERBAHÇE NE İSTİYOR?

Fenerbahçe, 1924'ten bugüne ülke futbol federasyonunun düzenlediği ulusal organizasyonlardaki şampiyonluklarının sayılmasını istiyor.

Türkiye Futbol Birinciliği'ndeki (1932-33, 1934-35, 1943-44) ve Milli Küme'deki (1936-37, 1939-40, 1942-43, 1944-45, 1945-46, 1949-50) 9 şampiyonluğun tanınması talebinde bulunuluyor.