Fenerbahçeli Bright Osayi Samuel’den, Mesut Özil ve Emre Belözoğlu itirafı

Fenerbahçe’nin yeni transferi Bright Osayi Samuel, düzenlenen basın toplantısında sarı lacivertli takıma transferiyle ilgili detayları ve hayallerini paylaştı.

Sarı lacivertli takımı tercih etmesinin ana sebebi olarak Sportif Direktör Emre Belözoğlu’nun kendisiyle yaptığı konuşmayı söyleyen Samuel, “Mesut Özil’in geldiğini duyduğumda, Fenerbahçe’ye gelme konusundaki nedenlerimden biri daha ortaya çıktı” dedi.

“Dünyanın en iyi kanat oyuncularından biri olabilirim” diyen 23 yaşındaki Nijeryalı futbolcu, Galatasaray derbisindeki mağlubiyetten sonra soyunma odasındaki gerginlikten de söz etti.

İşte Osayi Samuel’in basın toplantısında yaptığı açıklamalar:

“Geleli çok uzun zaman olmadı. Bu zamana kadar geçen periyottan çok memnunum. Takım arkadaşlarım da çok yardımcı oldu. Birkaç maç oynama fırsatı buldum ve keyif alarak noktaladım. İyi bir şekilde devam etmek istiyorum. Burayı tercih etmekteki ana sebebim Sportif Direktörümüz Emre Belözoğlu’nun görüşleriydi, konuşma şekliydi. Aynı şekilde menajerimle de görüştü. Ailemle de görüştüm ama söylemiş olduğum gibi, Emre Belözoğlu’nun konuşması ana faktördü. Kendimi geliştirmem konusunda benim için de fırsattı buraya gelmek. Genç bir oyuncuyum, bu büyük kulübe gelerek kendimi geliştirmek istedim.”

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“Final kararlarında kendimi geliştirmeliyim”

“Çok fazla geliştirecek noktam var. Final kararları noktasında kendimi geliştirmem gerektiğini düşünüyorum. Hız ve dribling konusunda iyi olduğumu düşünebilirsiniz, ama sizleri izleyen insanlar sizden daha fazla asist ve gol pozisyonu yaratmanızı bekler. Bunları anahtar nokta olarak görüyorum. Tabii ki bunları geliştirdikten sonra da kulüp de bununla beraber kazanım elde edecektir. Aslında transferim hızlı gelişti. Geldiğimden beri çok iyi karşılandım. Burada rahat ve iyi hissediyorum. İyi oynamak için kendimi geliştirmem gerekiyor ve çalışmalarıma devam edeceğim.”

“Galatasaray maçından sonra soyunma odasında…”

“İlk maçında girmiş olduğum ikili mücadeleleri görünce buranın fiziksel olarak güçlü bir lig olduğunu gördüm. Süper Lig’i daha önce de izlemiştim. Fiziksel rekabetleri görüyordum. Championship’e göre tempo olarak daha yavaş ama oyuncular daha teknik. Buradaki oyuncuların ve çalışan insanların tutkusu çok yüksek. Galatasaray maçından sonra soyunma odasında insanların gerginliği ve kızgınlığı, buradaki tutkuyu bana daha net gösterdi.”

“Mesut Özil’in Fenerbahçe’ye geldiğini duyduğumda…”

“Mesut Özil Real Madrid’de de oynamış çok önemli bir oyuncu. Onun geldiğini duyduğumda, Fenerbahçe’ye gelme konusundaki nedenlerimden biri daha ortaya çıktı. Güçlü bir neden oldu benim için. İdmanlarda Mesut Özil’den de çok şey öğreniyorum. Kendimi geliştirmek adına sahada ondan fazla şey öğreniyorum.”

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“İngiltere’deki Türk arkadaşlarım bahsetmişti”

“Futbolcu için baskı her zaman var. Nerede olduğunuzun önemi yok. Bu baskıyı kendime güven olarak dönüştürüyorum. Taraftarların nasıl hissettikleri önemli. Bu insanda güven yaratan şeyler. Onların beklentilerini karşılamak için kendimi göstermek istiyorum. Nasıl bir futbolcu olduğumu göstermek konusunda odaklıyım. Taraftarlardan harika mesajlar aldım Kendimi iyi hissettiren mesajlardı. İngiltere’deki Türk arkadaşlarım Fenerbahçe taraftarından bahsetmişti. Orada çok iyi anlayamıyorsunuz ama buraya geldikten sonra taraftarın büyüklüğünü gördüm.”

“Kendimi geliştirmek için Blackpool’a gittim”

“Genç oyuncu olarak Londra’da oynuyorsanız çok fazla insan tarafından takip edilirsiniz. Manchester United ve Chelsea gibi takımlardan teklif aldığınızda gitmek istersiniz. Ancak ailemle görüştüğümde o zamanlar benim için oraya gitmenin zor olacağını düşündük. Kendimi daha çok geliştirmek adına ve güçlü bir şekilde kariyerimi ilerletmek adına Blackpool’u tercih ettim.”

“Dünyanın en iyi kanat oyuncularından olabilirim”

“Kendime koyduğum bir limit yok. Kişisel olarak en büyük hedefim kendimi geliştirmek. Son sezon göstermiş olduğum performans kariyerimdeki en iyi sezondu. Bu şekilde çalışmaya devam edersem kendimi en üst noktaya çıkarabilirim. Çok çalışırsam, zayıf noktalarımı geliştirirsem dünyanın en iyi kanat oyuncularından birisi olabilirim. Kendimde baskı oluşturmak istemiyorum ama bunu da sıkı çalışarak gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum.”