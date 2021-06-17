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Fenerbahçe’nin derdi büyük! Yüksek maaş problemi…

Gustavo, Samatta, Sosa, Tisserand, Zanka, Dirar ve Perotti’nin yıllık ücreti 15.4 milyon Euro. Yönetim, bu sıkıntıya çözüm arıyor.

İrfan YİRMİBEŞ
Güncellenme: 07:50, 17/06/2021
Spor HaberleriFutbol
Fenerbahçe’nin derdi büyük! Yüksek maaş problemi…

FENERBAHÇE'DE yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncuların yüksek yıllık maaşları büyük problem. Gustavo 3.5 milyon Euro, Samatta 3 milyon Euro, Sosa 2.5 milyon Euro, Tisserand 1.8 milyon Euro, Zanka 1.6 milyon Euro, Dirar 1.5 milyon Euro ve Diego Perotti 1.5 milyon Euro senelik maaş alıyor.

7 OYUNCU İLE YOLLARI AYIRMA PLANI

Kulübün kasasından 15.4 milyon Euro gibi yüksek bir meblağ çıkıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim, bu 7 futbolcuyla yolları ayırmanın planlarını yapmaya başladı. Bu futbolcuları kiralamak isteyen kulüplerin olduğu öğrenildi. Ancak teklif yapan kulüpler, futbolcuların maaşlarını yarı yarıya ödeyelim teklifinde bulunuyor.

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