Fenerbahçe’nin derdi büyük! Yüksek maaş problemi…

FENERBAHÇE'DE yeni sezonda kadroda düşünülmeyen oyuncuların yüksek yıllık maaşları büyük problem. Gustavo 3.5 milyon Euro, Samatta 3 milyon Euro, Sosa 2.5 milyon Euro, Tisserand 1.8 milyon Euro, Zanka 1.6 milyon Euro, Dirar 1.5 milyon Euro ve Diego Perotti 1.5 milyon Euro senelik maaş alıyor.
Kulübün kasasından 15.4 milyon Euro gibi yüksek bir meblağ çıkıyor. Bu nedenle sarı-lacivertli yönetim, bu 7 futbolcuyla yolları ayırmanın planlarını yapmaya başladı. Bu futbolcuları kiralamak isteyen kulüplerin olduğu öğrenildi. Ancak teklif yapan kulüpler, futbolcuların maaşlarını yarı yarıya ödeyelim teklifinde bulunuyor.