Fenerbahçe’nin forvetleri kayıp! Falcao bile daha çok gol attı…

Göztepe maçında aldığı mağlubiyetle şampiyonluk yarışında kritik bir darbe alan Fenerbahçe, Trabzonspor derbisiyle yeniden zirvenin ortaklarından biri olmak istiyor. Ancak Fenerbahçe’de forvet oyuncularının düşük formu camianın endişe etmesine neden oluyor.

Sezon başında büyük umutlarla Aston Villa’dan transfer edilen Mbwana Samatta ve son iki sezonda Süper Lig’de gol krallığı yarışının en önemli isimlerinden Papiss Cisse’nin etkisizliği teknik direktör Erol Bulut’u alternatif arayışlara itti. Kasımpaşa’dan bonservis bedeli ödenmeden alınan Mame Thiam’ı kanat bölgesinde oynatan Bulut, Cisse ve Samatta’nın formsuzluğu nedeniyle Senegalli futbolcuyu santrfor mevkisinde kullanmaya başladı.

Zaman zaman Enner Valencia’yı da forvete çeken Bulut, Ekvadorlu futbolcudan da kanat bölgesinde aldığı verimi yakalayamadı. Dört futbolcunun Süper Lig’de attığı 18 gol, Beşiktaş’ın hücumcuları Vincent Aboubakar ve Cyle Larin’in rakip ağlara bıraktığı 24 golünün gerisinde kaldı.

Galatasaray’da sakatlıklarla boğuşan ve sadece 8 lig maçına çıkan Falcao bile attığı 5 golle, Fenerbahçe’de 6 golü bulunan Thiam dışındaki forvetlerinden daha fazla ağları sarstı.

İlginizi Çekebilir Bir Aboubakar etmediler

Aboubakar Samatta’ya fark attı!

Aston Villa’dan kiralanan ve bonservisi sezon sonunda 6 milyon Euro’ya alınacak olan Mbwana Samatta, Süper Lig’de oynadığı 18 maçta sadece 4 gol atabildi. Oynadığı 18 maçın 10’unda ilk 11’de maça başlayan 28 yaşındaki Tanzanyalı forvet, ofansif istatistikler karşılaştırıldığında Beşiktaş’ın golcüsü Vincent Aboubakar’ın gerisinde kaldı.

Siyah beyazlıların Kamerunlu forveti, 20 Süper Lig maçında 12 gol atıp rakip kaleye toplamda 29 isabetli şut çekerken, Samatta sadece 12 şutta isabet buldu. Rakip ceza sahasında 104 kez topla buluşan Aboubakar’a karşın, Samatta bunu 49 kez başarabildi. Beşiktaş’ın 29 yaşındaki forvetinin gol beklentisi 11.84 olarak istatistiklere yansıdı. Samatta ise, 4.68’de kaldı.

İlginizi Çekebilir Fenerbahçe'de Sosa tam anlamıyla hayal kırıklığı yarattı

Larin’in yeniden doğuşu, Cisse’nin yok oluşu

Sezon başında Beşiktaş’taki geleceği tartışma konusu olan Kanadalı forvet Cyle Larin, Sergen Yalçın’ın kendisine sol kanatta şans vermesiyle adeta yeniden doğdu. Ligde oynadığı 23 maçta 12 gol atan 25 yaşındaki forvet, 8.52 gol beklentisiyle takımın en önemli hücum silahı haline geldi. Fenerbahçe’nin 35 yaşındaki deneyimli forveti Papiss Cisse ise, ilerleyen yaşına rağmen sarı lacivertlilerin en çok beklenti içine girdiği isimdi. Alanyaspor formasıyla son iki sezonda ligde 38 gol atan Senegalli forvet, sezon başında bonservis bedeli ödenmeden Fenerbahçe’ye transfer olmuştu. Ancak bu sezon ligde oynadığı 19 maçın sadece 5’inde ilk 11 çıkan deneyimli forvet, 5.93 gol beklentisiyle 4 gol atabildi.

Sakat Falcao’yu bile geçemediler

Beşiktaş’ın golcülerine kıyasla etkisiz görünen Fenerbahçeli forvetler, Galatasaray’daki rakiplerinin de gerisinde kaldı. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan ve sadece 8 lig maçında oynayan Radamel Falcao 5 gol atmayı başardı. Ancak Fenerbahçe’de daha fazla maç oynamalarına rağmen sadece 4 gol atabilen Cisse, Samatta ve Valencia, Kolombiyalı golcüyü geçemedi. Ara transfer döneminde West Bromwich Albion’a gönderilen Mbaye Diagne de 9 golle rakiplerinin önünde yer aldı. Sarı kırmızılı ekibin ara transferde kadrosuna kattığı Mostafa Mohamed ise, 4 maçta 3 golle şimdiden rakiplerini yakalamış durumda.

Thiam takımı sırtladı ama…

Sezon başında santrfor olarak düşünülmeyen ancak, attığı 6 golle takımın en golcüsü olan Thiam oynadığı 20 maçın 16’ında ilk 11’de şans bularak takımın vazgeçilmezi haline geldi. Forvetlerinin etkisizliğini, orta saha oyuncularının attığı goller sayesinde telafi eden Fenerbahçe’de Ozan Tufan ve Dimitris Pelkas’ın 4’er golü, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Diego Perotti’nin 3’er golü bulunuyor. Ancak Beşiktaş ve Galatasaraylı forvetlerin formda görüntüsüne kıyasla, Fenerbahçeli hücumcuların etkisizliği şampiyonluk yarışındaki bir takımın en büyük handikaplarından biri olarak göze çarpıyor.

Haber: Alican Özcan