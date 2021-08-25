Fenerbahçe’nin transfer zamanı daraldı! Forvet aranıyor…

Fenerbahçe, 2 Eylül'e kadar yeni transferleri bitirmek için yoğun mesai harcayacak. Avrupa’ya verilecek liste için 8 günü kalan sarı-lacivertliler, golcü avında. Keita ve De Jong’la temaslar sürüyor. Sol kanat ve orta saha takviyesi de yapılabilir.

İrfan YİRMİBEŞ

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Transfer çalışmalarında hızlanan Fenerbahçe için son 8 gün! 2 Eylül'e kadar sarı-lacivertliler, UEFA'ya Avrupa kupalarında mücadele edecek kadroyu bildirmek zorunda. Helsinki'ye karşı 1-0'lık üstünlüğü koruyup Avrupa Ligi'nde mücadele etmek isteyen Kanarya'nın önceliği kısa süre içinde forvet transferi yapmak. Sörloth'u Real Sociedad'a kaptıran Fenerbahçe, Keita Balde ve Luuk de Jong isimlerine ağırlık verdi. Görüşmeler başladı ve temaslar sıklaştırıldı.

AL-SAT DENGESİ

Orta saha ve sol kanat takviyesi de yapmak isteyen sarı-lacivertli yönetim, 3 yeni transfer yaparak hem Pereira'nın elini güçlendirmek hem de taraftarları rahatlatmayı amaçlıyor. Bu arada takımı güçlendirmek için hummalı bir çalışma içinde olan yönetim, al-sat dengesini sağlamak için uğraşacak. Satılan Ademi, Frey ve Thiam'ın yanı sıra kiralık giden Ozan'dan toplam 6 milyon Euro gelir elde eden Fenerbahçe, 3.5 milyon Euro'ya alınan Kim'in ismini UEFA'ya bildirecek.

ORTA SAHAYA JAPON MORITA

Kanarya’da Santa Clara forması giyen Japon orta saha Hidemasa Morita, gündeme geldi. Teknik Direktör Vitor Pereira Shanghai Port'un teknik direktörlüğünü yaparken Morita, iki kez Portekizli teknik direktöre rakip olmuştu. Sarı-lacivertliler, Morita'yı 2.5 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle kadroya katmayı planlıyor.

HEDEF: 3.6 MİLYON EURO

Helsinki ile Finlandiya'da 1-0'ın avantajıyla rövanşa çıkacak olan Fenerbahçe'de tek hedef Avrupa Ligi'ne kalmak. Sarı-lacivertliler, turu geçerse 3.6 milyon Euro katılım parası kazanacak. Bu gelirin de 3'te 2'sini limite ekleyebilecek. Bu da Kanarya'nın limitte yaklaşık 24 milyon TL rahatlamasını sağlayacak.