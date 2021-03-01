Fenerbahçe’nin yıldızı Fazıl Say’ı çıldırttı… Çok konuşulan o görüntü

Süper Lig’in 27. haftasında Trabzonspor ve Fenerbahçe derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Zirve yarışı veren iki takım arasında oynanan maç taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı. O heyecanı üst düzeyde yaşayanlardan birisi de koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan dünyaca ünlü Türk piyanist Fazıl Say’dı.

YASTIKLA SAĞA SOLA VURMAYA BAŞLADI

76’ıncı dakikada Pelkas’ın attığı golle 1-0 kazanan Fenerbahçe’de maça nokta koyacak son dakika pozisyonunda Mbwana Samatta’nın kaçırdığı yüzde yüzlük gol pozisyonu tüm Fenerbahçelileri çıldırttı.

Mücadeleyi evinde televizyon başında takip eden ve kaçan golle birlikte sinirlerine hakim olamayan Say, yerinden fırlayarak ve eline aldığı yastıkla sağa sola vurmaya başladı. O anları ünlü piyanistin eşi Ece Dağıstan Say ‘Taşkın aşkım’ mesajıyla paylaştı.

Sosyal medyada büyük ilgi gören görüntüler kısa sürede binlerce kullanıcıya ulaştı. Sakinliğiyle bilinen Say’ı görenler ‘Samatta, Fazıl Say’ı çıldırttı’ yorumunda bulundu.